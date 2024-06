Radek Luksza dnes 15:34

Dovolenková sezona je v plném proudu i na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, odkud se nově léta třeba do Antalye s TUI, na Thassos s Čedokem, do Malagy s Ryanair nebo do Podgorice s Air Montenegro. Jaké jídlo a pití si na terminálu nejčastěji objednávají cestující? A za kolik?