Již několik let organizuje obec Bítov letní brigády spojené s údržbou obecního majetku a nejinak je tomu i letos.

V jednom z minulých roků pracovali studenti v Bítově na místním hřbitově. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Brigády se může zúčastnit uchazeč starší 15 let, jeho trvalé místo pobytu nebo jeho rodičů je v Bítově a má dobrou pracovní morálku. Brigáda trvá 20 pracovních dnů od 3. do 28. srpna, pracovní doba je denně od 8 do 13 hodin.