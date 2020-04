Pokud už občané přijdou na obecní úřad osobně, mají dodržovat dvoumetrové rozestupy a nemají se v prostorách obecního úřadu shlukovat. Mají nadále používat ochranné prostředky dýchacích cest, tedy nosu a úst, jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

V oznámení úřadu stojí, že v budově obecního úřadu jsou prováděna zvýšená hygienická opatření v místě provozu - dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce, včetně sdílených psacích potřeb. I proto by příchozí měli použít dezinfekci rukou, která je umístěná v chodbě obecního úřadu.

Úřední hodiny v Mořkově mají na obecním úřadě v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14.30, v tyto dny je vždy přestávka v době od 11 do 12 hodin. V pátek jsou úřední hodiny v době od 8 do 11 hodin.