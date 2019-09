Do sportovního areálu v Sedlnicích přicházím ve chvíli, kdy za stoly na pódiu usedá osm mužů a jedna mladá žena. Tomáš Nový, coby Chilli man, upozorňuje, že nejdůležitějším článkem soutěže je zdravotník. „Jakmile tento člověk řekne, že končíte, nehádejte se s ním a opravdu skončete. Děláme to proto, že jde o vaše zdraví,“ říká Chilli man. Každý soutěžící má před sebou zhruba deci a půl mléka na zapíjení.

„Voda nefunguje, pivo a šampaňské jsou to nejhorší, co může být. Funguje tučné, proto je vhodná smetana nebo mléko. To na sebe váže ten kapsaicin, který dráždí vnitřní stěny orgánů. Nutno podotknout, že to funguje tak do pátého kola. Pak už nefunguje nic,“ varuje Chilli man.

Na rozcvičení soutěžící dostávají chilli limonádu, na jejíž vypití mají 30 sekund. Zvládají to všichni v poklidu, a tak soutěž pokračuje čokoládovým brownies s jemnou dávkou papričky Habanero a gumovým chilli medvídkem jako ozdůbkou. Minuta všem bohatě stačila. Chilli man oznamuje, že na snědení hot dogu mají soutěžící tři minuty a už tipuje prvního kandidáta na červené oči. Také hot dog dávají všichni s přehledem. „Pohoda,“ hodnotí jídlo mladá žena, která se představila jako Nikol. „Skvělé,“ tvrdí další soutěžící.

Na řadu přichází chilli bonbon, Chilli man upřesňuje, že obsahuje malou dávku papričky Chilli Trinidad Scorpion. „Tady doporučuji cucat aspoň tři minuty. Čím déle, tím větší bolest,“ pokračuje Chilli man. Ukecává kameramana, aby si jeden bonbon také dal. Ten souhlasí a po chvilce ztěžka vyslovuje, že bonbon chutná jako datle. Některým soutěžícím tečou slzy.

Jediná žena odstupuje a k ní se přidávají dva soutěžící. Chilli man ale vrací Nikol do hry. Mezitím odstupuje další soutěžící. Snaží se vyslovit své pocity, ale není mu zprvu rozumět. „Pálí mě držka,“ říká stručně na opakovaný dotaz.

Když se před zbývajícími soutěžícími objevuje paprička Chilli Habanero a Chilli man oznamuje, že má 300 tisíc jednotek SHU, vzdává soutěž další z odvážlivců. Pětice zbývajících papričku sní, zdánlivě bez potíží. V dalším chodu dostávají soutěžící polévkovou lžíci chilli omáčky Satan's Revenge! neboli Satanova pomsta. Chilli man upřesňuje, že obsahuje 75 procent rozemleté papričky Naga jolokia, která má 1 milion SHU. „V Indii se používá do slzných sprejů na rozhánění demonstrací nebo sejí natírají ploty proti slonům,“ doplňuje Chilli man.

Porce pro Nikol je na rozdíl od ostatních symbolická, přesto je to její poslední vystoupení v soutěži. Na papričku Carolina Reaper, která má až 2,2 milionu SHU si už Nikol netroufá. Čtyři zbylí soutěžící do dvou minut papričku sní, aniž by tušili, že v dalším kole je čeká opět ta samá. I tu všichni zvládají, ale když Chilli man ohlásí, že na řadu přichází lahvička jíž se říká Toxický odpad, další soutěžící opouští pódium. Hnědá tekutina, do níž Chilli man smáčí kousek plastového „míchátka“, má 6,4 milionu SHU. Na konzumaci jsou dvě minuty.

Odpadá sedmý soutěžící a je tady finále. Chilli man ohlašuje, že už jde o hru nervů, neboť finalisté dostávají „obyčejné“ Habanero. „Jde o to, kdo se ještě odváží strčit tu papričku do úst,“ vysvětluje Chilli man. Soutěžící Honza, jenž již tři kola nemá mléko, papričku sní, ale když chilli man ohlásí, že v dalším kole přijde na řadu extrakt o síle deset milionů SHU, soutěž vzdává.

Chilli man gratuluje vítězi, ten odchází z pódia. K mému překvapení se trojice nejlepších po pár minutách vrací, sotva kdo by poznal, že mají za sebou gastronomické peklo. Cenu za třetí místo přebírá Michal Kabát. Říká, že nejvíce mu chutnal dezert brownies a dobrý byl i hot dog. Druhý v pořadí Jan Mokrý rovněž oceňuje brownies a za nejhorší považuje papričku na konci. Vítěz Eduard Vyskočil přiznává, že jí ostré, ale tak ostré ne. „Nejchutnější bylo to Habanero, které, když jsem polkl, tak jsem věděl, že jsem vyhrál. Nejhorší byl ten bonbon,“ dodává vítěz Eduard Vyskočil a k poháru dostává na krk věnec z buřtů. Chilli man ještě každému přidává Chilli med.

Bůčekfest pokračuje soutěží v pojídání uzených žeber, na pódiu zpívá Petr Němec a hraje kapela Speciál. Odcházím a říkám si, že zítřejší den bude pro některé perný.