Oba mají v současné době společné dvě věci, zdravotnictví a volby. Filip Mitan je studentem 3. ročníku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Dan Šmajstrla studuje 1. ročník oboru Zdravotnické záchranářství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Filip Mitan mi vysvětluje, že oba jsou členy volební komise číslo 6 v Novém Jičíně. „Ta nás vybrala. My s tou přenosnou volební urnou obejdeme všechny lidi, kteří bydlí v našem okrsku a požádají o to,“ sděluje mi Filip Mitan, pro nějž prostředí novojičínské nemocnice není až tak neznámé. „V létě jsme tady nějakou dobu pracoval,“ poznamenává.

Dan Šmajstrla kolegu doplňuje, že pokud by se například stalo, že by v novojičínské nemocnici právě ležel pacient třeba z Frýdku-Místku, mohl by odvolit také. „Stačí, když si vyřídí volební průkaz a my k němu s tou přenosnou urnou dojdeme,“ říká Dan Šmajstrla.

V tu chvíli se u nás objevuje Martin Janík, tiskový mluvčí Nemocnice Nový Jičín, a vyzývá nás, abychom ho následovali. Přecházíme na oddělení neurologie, kde jeden z pacientů projevil o volby zájem. Nepřeje si být medializován, a tak zůstávám stát přede dveřmi. Za chvíli dvojice mladíků vychází z nemocničního pokoje a naznačuje, že vše proběhlo v pořádku. Vyrážíme za dalším pacientem.