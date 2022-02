Jak Deníku řekli pracovníci sběrného místa, od rána tam nepřetržitě jezdí auta a lidí vozí spoustu věcí. Přivezené věci se zatím netřídí, co bude mít na starost Charita, až si vše převezme a spolu s hasiči pak bude dary rozvážet. Kdy to ale bude, se zatím neví.

Místo je zřízeno v halách na Wattově ulici 797/17, Ostrava-Přívoz, 702 00, kontaktní telefon 601 297 496. S převzetím materiálu pomáhají i strážníci městské policie.

Ostrava zřídila sběrné místo pro shromáždění materiální pomoci Ukrajině

Chcete se také zapojit? Nosit můžete:

- komunikační prostředky – mobilní telefonní přístroje, sim karty, nabíječky, nabité power banky

- prostředky osobní hygieny (plenky, vložky, vlhčené ubrousky, dezinfekce rukou…)

- balenou vodu

- kojenecké potřeby, včetně trvanlivého jídla pro malé děti

- hračky pro děti

- trvanlivé potraviny

- deky, přikrývky atd.

Pomoci Ukrajině mohou také například lidé v Českém Těšíně, kde obecně prospěšná společnost AOPS ve spolupráci s Ukrajinci i Rusy žijícími v Ostravě pořádá materiální sbírku pro pomoc Ukrajině.

„Sběr potřebných věcí přijímáme v komunitním domě U Pernikářky, na adrese Úvoz 8, Český Těšín, a to ve středu 2. března od 15 do 18 hodin,“ řekla Kateřina Krainová.Sesbírané věci budou poté odvezeny na polsko-ukrajinskou hranici, zpět by měly cestovat ukrajinské ženy s dětmi.

Krainová připomněla, aby lidé nenosili ovoce, zeleninu ani žádné potraviny, které se mohou kazit. Pokud jste schopni nabídnout i dočasný azyl ženám a dětem utíkajícím před válkou, prosím kontaktujte mne skrze email: krainova78@gmail.com.