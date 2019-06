/FOTOGALERIE/ Také v úterý 11. června se sešli o půl sedmé večer na Masarykově náměstí v Novém Jičíně lidé požadující demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové a rovněž premiéra Andreje Babiše.

Počasí vybízelo spíše ke koupání a ti, co minule přijeli z Frenštátska , tentokrát jeli na demonstraci do Rožnova pod Radhoštěm. I přesto se na demonstraci v Novém Jičíně sešlo zatím nejvíce účastníků od dob, kdy demonstrace proti ministryni spravedlnosti a premiérovi začaly. Starších patnácti let bylo minimálně sto padesát. Přijeli lidé z Kopřivnice, Veřovic, Štramberka, Kunína, Hostašovic či Oder.