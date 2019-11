Klub vojenské historie Fenix s amatérskými herci Divadla bez portfeje zinscenovali, před budovou Staré pošty, manifestaci studentů v roce 1939 a následné uzavření vysokých škol i brutální zákrok okupantů proti vysokoškolákům.

Divadlo bez portfeje představilo část hry Audience od Václava Havla, ve vestibulu radnice nechyběl ani obývací pokoj nejviditelnější osobnosti podzimu 1989.

Velký ohlas měly také historické fotografie ze „sametového“ dění v Novém Jičíně, které byly vystaveny na panelech přímo na náměstí.

V rámci kulturního programu vystoupil pěvecký sbor Ondrášek, či kultovní kapela The Plastic People of the Univese, v nedalekém kině se pak uskutečnila beseda s Petrem Jančárkem, autorem právě dokončovaného dokumentárního filmu Tady Havel, slyšíte mě?

Nový Jičín se v neděli připojil také k celorepublikové akci Paměti národa, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie se v čase 17:11 rozezněly zvony.

Krátce před tím významné kulaté výročí připomněla v novojičínských ulicích píseň Modlitba pro Martu hrající z městského rozhlasu.