Průvodkyně muzeem Alena Dobečková rovněž přiblíží některé velikonoční zvyky. „Myslím si, že zajímavá jsou určitě tato zdobená pštrosí vajíčka. Dneska se jedno prodává tak hodně draze, tak raději říkám dětem, které výstavu navštěvují, aby na ně nesahaly. Jinak tady přinesl paní klasické kraslice vyzdobené mašličkami, jsou tady i vajíčka ve vyšívané kanavě, oplétaná, dřevěná, nebo oblepovaná perličkami. A také jsou tady skleněná vajíčka z dílny z Nového Jičína. Ta dílna existovala před třiceti roky, půl roku dělali na Vánoce a půl roku na Velikonoce,“ říká Alena Dobečková a dodává, že při návštěvě příborského muzea se od jeho vedoucího Václava Michaličky dozvěděla mnoho dalších zajímavostí o Velikonocích.

„Dozvěděli jsme se například, že nabarvené vajíčko se kutálelo kolem pole, aby zajistilo dobrou úrodu, také se kutálelo po zádech krávy, aby dobře dojila a dokonce i po člověku, aby byl zdráv. Pan Michalička také mluvil o tom, že původním zdobením byly geometrické tvary, nejčastěji kosočtverce. Rovněž se malovaly obrázky lidí, zvířat a nějaký nástroj a vidle. Časem se z nich staly tulipány, které vidle svým tvarem připomínaly,“ dodává Alena Dobečková.

Upozorňuje, že Velikonoce trvají až do letnic, tedy do 5. června. Výstavu proto nechá až do konce května. Otevřená je vždy první a třetí neděli v měsíci od 14 do 16 hodin, kdo má zájem může si ale dohodnout termín návštěvy telefonicky na čísle 605 417 750.