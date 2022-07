Podle Jany Machkové z odboru investic a rozvoje Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm půjde o rozsáhlou rekonstrukci s celkovými náklady téměř 6,2 milionu korun.

„Rekonstrukce bude spočívat ve výměně stávající zámkové dlažby za žulové kostky a současně bude provedena výměna vodovodu a plynovodu. Na chodníku před Komerční bankou, lékárnou a v atriu přístavby radnice bude provedena výměna stávající dlažby za žulové desky,“ uvedla Jana Machková.

V průběhu rekonstrukce dojde k úplnému uzavření Havlíčkovy ulice pro vjezd automobilů, což může přinést mírné komplikace v zásobování zdejších provozoven. „Předpokládáme, že obchody a pobočka banky budou v provozu bez omezení,“ doplnila Jana Machková s tím, že průchod ulicí i atriem může být omezen podle toho v jakém stádiu bude průběh prací.

Místem, kde bude rekonstrukce denně projdou stovky lidí, mezi nimi například místní občan, jenž se představil jako Zdeněk. Případné omezení podle něj nebude mít nějaký zásadní vliv. „Neměl by to být velký problém, ke Kyčeře se to dá obejít z druhé strany náměstí a k Albertu průchodem pod starou radnicí,“ řekl. Stavební práce by měly trvat do 30. listopadu.