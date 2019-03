Expozice středověku zpestří prostory zámku v Bílovci. Vznikne v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG VA SK-CZ města Bílovec a slovenské obec Veličná.

V bíloveckém zímku je co k vidění. Jeho expozice by se měla rozšířit až do suterénních prostor, kde budou exponáty připomínající středověk. | Foto: Deník / Ivan Pavelek