OBRAZEM: Výlet na rozhlednu v Blahutovicích stojí za to, podívejte se

Počasí v posledních dnech je nakloněno výletům. Jeden velmi příjemný se dá absolvovat (třeba na kole) i do Blahutovic, místní části Jeseníku nad Odrou. A to konkrétně k zdejší rozhledně, z níž je při pěkném počasí vidět opravdu daleko do okolí.

Kliknutím zvětšíte

Rozhledna v Blahutovicích u Jeseníku nad Odrou. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Rozhledna je vysoká celkem 27,5 metru, vyhlídková plošina je 15 metrů nad zemí. Podívejte se, jak to tam vypadalo poslední dubnový víkend.