Štramberk ožil pouličním uměním. Buskerfest přilákal stovky lidí

/FOTOGALERIE/ Letošní Buskerfest, neboli festival pouličního umění, přilákal o víkendu do Štramberka mnoho lidí. Program byl rozmanitý, ve městě vystupovali muzikanti, divadelníci i akrobaté. Hrálo se bez nároku na honorář. Umělci si vydělali pouze to, co jim kolemjdoucí hodili do připravených klobouků.

Buskerfest, neboli festival pouličního umění ve Štramberku. | Foto: Deník/Eliška Veřmiřovská

Kapely i jednotlivci, známé skladby i originální autorská tvorba. Na druhém ročníku štramberského Buskerfestu zněla hudba různých žánrů. Lidé si mohli poslechnout například tříčlennou skupinu Radio Gafa, hudebníka vystupujícího pod názvem ZdendaLeLe, kapelu Smysl nebo flašinetáře Pavla Juráka. Nechyběla ani štramberská skupina dobové hudby Devětsil. „My jsme úplně nadšení, protože přišli moc příjemní a pohodoví lidé. Bylo fajn tady být a moct pro ně zahrát,“ popsal muzikant Michal, který se svou kolegyní Zuzanou tvoří umělecké duo LayLa. Na Buskerfestu společně hráli už podruhé, letos přímo pod Štramberskou Trúbou. OBRAZEM: Slovenská strela jako modelka. Takto jí to slušelo při promo focení Přečíst článek › V sobotu se počasí vydařilo, ale v neděli převážně venkovní akci komplikoval déšť. Kromě muzikantů se pouličního festivalu zúčastnilo také mnoho dalších umělců. Mezi mini byly akrobatky z Aerial Cabaret, divadelník Aleš Švondrk nebo dvojice performerů ze skupiny tYhle, která do svého pohybového představení zapojovala i přítomné diváky. Nechyběl ani program pro ty nejmenší. Děti se vozily na dřevěném kolotoči poháněném jízdou na kole a vytvářely obrovské bubliny z bublifuku. Liberecký herec a klaun Marek Sýkora pro ně také v pravidelných intervalech hrál loutkové divadlo, které zaujalo i mnoho dospělých. „Našim záměrem bylo oživit štramberské uličky a přivést sem pouliční umění, které tady není zvykem. Myslíme si, že se podařilo. Jsme rádi, že dorazilo hodně lidí a Štramberk opravdu ožil,“ zhodnotil akci za pořadatele Tomáš Hubáček. Řidiči musí vydržet, oprava silnice kolem Sirkových lázní se protáhne Přečíst článek › Místo a čas vystoupení si vybírali sami umělci. Mnozí se rozhodli pouze pro jeden den, jiní strávili v ulicích téměř celý víkend. Zatímco v sobotu bylo krásné počasí, v neděli akci komplikoval déšť. Někteří účinkující se ale nenechali odradit a pokračovali v muzicírování pod střechou.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu