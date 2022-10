Po deštích již nějakou dobu pokrývá parkoviště, za nějž město zaplatilo 5,5 milionu korun, velká louže. Místy má hloubku až deset centimetrů.

Několik příspěvků na sociálních sítích se vyjadřuje kriticky k odvedené práci dělníků i městskému úřadu. Řada pisatelů si ze situace dělá legraci: „Doufám že tam na bruslení nebude vstupné. Jinak nějaká plocha na bruslení venku tady chybí.” Nebo: „Alespoň máme koupaliště a v zimě kluziště pro postižené.” „Tam bude kurz šnorchlování,“ stojí v dalším příspěvku.

Kritici poukazují například na to, že nejsou vyčištěné kanály. Jiří Bala z novojičínských technických služeb, jenž je také vedoucím úseku veřejných parkovišť, odmítl, že by příčinou byly ucpané kanály. „Kanály jsou vyčištěné a pravidelně je kontrolujeme, problém je někde v odtoku vody,“ nastínil Bala s tím, že více by k věci měli říci městští úředníci.

Deník ve čtvrtek 6. října oslovil vedoucí Odboru rozvoje a investic Jitku Pospíšilovou, která redakci odkázala na tiskovou mluvčí města Radku Cahlíkovou. Ta následující den poslala redakci odpověď. Stejné sdělení se pak náhle objevilo na webových stránkách města Nový Jičín. Podepsaná je pod ní Jitka Pospíšilová.

„Výstavba parkoviště na ulici Dlouhá byla provedena na základě projektové dokumentace schválené příslušným stavebním úřadem. V návaznosti na platné zákony a předpisy, týkající se hospodaření s dešťovými vodami a na základě provedeného hydrogeologického průzkumu, ze kterého byl vypočten akumulační objem, byla pod plochu parkoviště osazena akumulační jímka, která má zajistit zasakování dešťových vod do podloží. Vzhledem k nadměrnému množství srážek v měsíci září došlo k naplnění akumulační jímky a nastoupání vody na plochu. Ze strany Města Nový Jičín budou učiněna taková opatření, aby v budoucnu k tomuto nedocházelo,“ stojí v textu.