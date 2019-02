Vcelku banální dopravní nehoda se stala v neděli 24. května večer v křižovatce ulic Pohořská a Nové město v Odrách. Dvacetiletý řidič traktoru se zapřaženým žacím strojem najel kolem sedmé hodiny do ulice Nové město, jenže po projetí asi dvaceti metrů spatřil značku zákaz vjezdu nákladních motorových vozidel. „Řidič zastavil a poté začal couvat. Nevšiml si, že za ním zastavila řidička s vozidlem Fiat Brava a s pracovním vozem do ní narazil,“ uvedl Tomšík.

Problém je v tom, že zákazová značka pořádně není vidět ještě ani z křižovatky, řidič totiž mnohem dříve registruje pouze značky, omezující rychlost. Ve směru od Hranic navíc není žádné varovaní, že náklaďáky do jednosměrné ulice nechtějí. Když tam vjedou, mají už jedinou možnost. Vybrat si, jakého přestupku se dopustí. Buď vjedou do zákazu, nebo budou couvat jednosměrkou do křižovatky. Nedělní nehoda se naštěstí obešla bez zranění, avšak obyvatele ulice nenechala chladnými.

Nespokojeni obyvatelé

„Ty problémy jsou tady pořád,“ tvrdí shodně několik obyvatel ulice, ve které žije několik ovdovělých žen. Jedna z nich, Věra Hurová, už dokonce kvůli situaci v ulici psala petici na městský úřad. „Jednak tady jezdí skoro každý rychleji, než povolenou třicítkou, a o tom, kolik tudy projede kamionů a náklaďáků, ani nemluvím. A někteří tady v pohodě jezdívají do protisměru,“ popsala Hurová situaci v jednosměrné ulici Nové město.

Lidé v ulici to opravdu nemají lehké. Na jednom z domů už několikrát náklaďák strhnul okapy, jednou i s kusem krovu, o poničených plotech by obyvatelé Nového města mohli dlouho vyprávět. Nejhůř je na tom určitě Pavla Ondřejová. „Pořád mi do toho plotu někdo vráží. Naposledy, to jsem byla na úřadě, a než jsem přišla zpátky, tak jeden sloupek mi vyvrátili úplně a druhý přibrali taky. Dneska mi to zeť trochu opravil,“ povzdechla si Ondřejová a dodala, že o tom, kolikrát měli rozbitou branku, ani nemluví.

Děti jsou v nebezpečí

Ještě dvě věci činí obyvatelům Nového města vrásky. „Tady na té ulici si hraje dost malých děcek. Některé tu bydlí, jiné tady chodí na návštěvu. Někdy sedí i na těch soklech od plotu a my máme strach, že se tady něco stane. Někteří tu opravdu jezdí hodně rychle. A tady u plotů jsou uzávěry plynu. Ani nechci domyslet, co by se mohlo stát,“ upozornila Hurová.

Městský úřad v Odrách, konkrétně vedoucí odboru dopravy Jan Skalka o problémech ulice ví. Podle něj problémy často způsobují neukáznění řidiči. „Ti, kteří přijedou od Bělotína, se snaží dostat stejnou cestou zpátky. Od Pohořské ulice třikrát narazí na značku slepá ulice, ale pokračují dál, až se dostanou ke značce zákaz vjezdu, a pak jim nezbývá, než pokračovat dál, nebo se tam motat. Každý den se najde někdo, kdo tam vjede,“ vysvětlil Skalka a dodal, že problém je i v tom, že na Nové město se odbočuje ze silnice první třídy. A na ní si město nemůže dělat úpravy, jak se mu zamane. „Ten problém je rozsáhlý. Uvažujeme o různých řešeních, ale žádné není ideální. Pokud bychom třeba už z Pohořské ulice dali zákaz odbočení náklaďákům vpravo, pak se obávám, že by nám ta auta končila na Pohoři,“ doplnil Skalka.

To, že by se v ulici dala alespoň omezit rychlost pomocí retardéru, Skalka nepopírá a myšlenku nezamítá. „Jenže přišla petice, že tam chtějí retardér, pak zase přišla petice proti retardéru. Chystám teď nějaký návrh do rady. V každém případě se dá očekávat, že se tam začne objevovat městská policie, která už bude v plném stavu,“ uzavřel Skalka.