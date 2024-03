Kopřivnická knihovna se do akce Bookstart, která má za cíl podnítit zájem o knihy již v útlém věku a přispět k rozvoji čtenářských schopností mezi nejmladšími, zapojila před šesti lety. Díky tomu každé dítě, které se v Kopřivnici zúčastní vítání občánků, dostává kromě dárků od města i dárkovou sadu S knížkou do života, kterou pro rodiče nové občánka připravila místní knihovna společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků.

Součástí každého setu je dárkový poukaz pro dítě na registraci do knihovny zdarma. „Bezplatná registrace platí do šesti let dítěte, stejně tak i možnost účasti na bezplatných programech Bookstart – S knížkou do života, které se konají na pobočce Sever,“ dodala Eva Mikušková.