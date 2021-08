Očkování neregistrovaných bude v MS kraji pokračovat i v úterý a ve středu

Tři mobilní očkovací týmy vyrazí zítra a pozítří do odlehlých oblastí Moravskoslezského kraje. Pro vakcínu si budou zájemci moci zajít v úterý 3. srpna v Jablunkově a Osoblaze, ve středu 4. srpna se pak bude očkovat ve Vítkově - na všech třech místech bez předchozí registrace, a to v doprovodu zákonného zástupce i děti od dvanácti let. Očkovací víkend bez registrace má za sebou i Karviná.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Přišli. Možná i proto, že se nemuseli nikde registrovat. Téměř tři sta padesát lidí využilo během uplynulého víkendu té možnosti a nechalo očkovat proti koronaviru v očkovacím centru Nemocnice v Karviné-Ráji, která toto nabídla jako jedno ze dvou zařízení v republice. „Během víkendu jsme naočkovali celkem 342 zájemců o očkování. V sobotu 174 a v neděli 168 zájemců," uvedla mluvčí nemocnice Věra Murínová s tím, že očkovaní byli ve věku od 16 do 83 let. „Důvody, proč využili víkendového provozu byly různé. Mladším lidem vyhovovalo, že si nemusí brát volno z práce, těm starším bránila v rezervaci on-line platforma," dodala Murínová. Zda bude možnost nechat se očkovat bez registrace, platit i nadále, zatím jisté není. „Tento týden vyhodnotíme víkend jako takový a rozhodneme, zda-li v dalších víkendových akcích budeme pokračovat. Rozhodnutí padne pravděpodobně ve středu," uvedla mluvčí. Mobilní tým vyrazí i do Osoblahy Podle mluvčí kraje Nikoly Birklenové vyrazí už zítra a ve středu očkovat lidi bez předchozí registrace mobilní týmy do Jablunkova, na Opavsko a na Bruntálsko. V Jablunkově se budou moci zájemci nechat naočkovat v parku za radnicí, a to v úterý v době mezi 8. a 17. hodinou. Také si budou moci vybrat, kterou vakcínu chtějí. Jestli jednodávkovou od firmy Johnson & Johnson, nebo jestli mají zájem o Pfizer/BioNTech. Když si vyberou dvoudávkové očkování, mobilní očkovací tým na místo znovu přijede po 21 dnech. Pro vakcínu budou moci v doprovodu zákonného zástupce přijít také děti od 12 let. V úterý 3. srpna bude mobilní tým očkovat lidi bez registrace rovněž v Osoblaze na náměstí před obecním úřadem, ve středu 4. srpna pak ve Vítkově na náměstí Jana Zajíce. "Do Vítkova vyjedou zdravotníci Fakultní nemocnice Ostrava, v Osoblaze budou očkovat zdravotníci krnovské nemocnice, do Jablunkova vyrazí očkovací tým Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj," dodala Birklenová.