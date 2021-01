Jak sdělil redakci Deníku Adam Borek, ředitel Seniorcentra OASA Petřvald na Novojičínsku, toto zařízení odeslalo žádost právě v uvedený den. „Potom bychom měli dostat ten počet vakcín a mohli bychom začít očkovat zaměstnance a klienty,“ dodal Adam Borek.

Ředitel rovněž uvedl, že v Seniorcentru Petřvald je zájem lidí o očkování téměř stoprocentní. Kdy očkovací vakcíny petřvaldské zařízení obdrží, ale Adam Borek neví. „Vím jen, že dnešek je poslední den, kdy se mohla odeslat žádost,“ zopakoval Adam Borek.

Deník zjišťoval zájem také jinde v regionu. Za sebou už má tuto „proceduru“ například ředitel Slezské nemocnice v Opavě Karel Siebert. „Pevně věřím, že vakcína výrazně pomůže nám všem v těžkém boji s onemocněním Covid-19, a proto bych rád všechny zaměstnance povzbudil a posílil tak jejich důvěru v očkování. Myslím, že si všichni uvědomujeme, že zdraví našich zdravotníků i zaměstnanců je základem v poskytování kvalitní a plnohodnotné péče nemocnice,“ míní Karel Siebert, který chtěl jít příkladem a nechal se proto očkovat mezi prvními.

Očkování podporuje například i rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja. „Očkovat se nechám pravděpodobně v průběhu letních či podzimních měsíců. Důvody jsou poměrně jednoduché, jsem totiž přesvědčen o tom, že v první fázi by, vzhledem k počtu dostupných dávek vakcíny, měli být očkování zejména ti, kdo stojí v první linii boje s covidem a společně s nimi i lidé, patřící do nejohroženějších skupin,“ míní.

Obavy jsou na místě a jsou přirozené

A jak nahlíží na možné nežádoucí účinky vakcíny? „Jako u každé „novinky“, tak i v tomto případě jsou samozřejmě obavy na místě a jsou lidem zcela přirozené. Na druhé straně ale musím říci, že dle mých informací nejsou příslušné vakcíny úplnou novinkou, ale jsou postaveny na vakcínách, které byly v minulosti testovány na jiných virech, patřících do skupiny virů SARS. Dá se tedy říci, že z tohoto úhlu pohledu se jako čistý laik domnívám, že vakcíny by měly být bezpečné. A pokud se nějaké nežádoucí účinky objeví, tak pouze v rozsahu, jež je běžný u jiných druhů očkování,“ dodává rektor.

Podobného názoru je například také opavský výtvarník Ondřej Kočár. „Očkovat se rozhodně nechám hned, jakmile to bude možné. Pokud vím, tak proti závažným nemocem, kterými jsou například neštovice, černý kašel nebo tuberkulóza, to pokaždé pomáhalo. Věřím, že to bude stejně účinné i proti koronaviru. Možné vedlejší účinky vakcíny sice nevylučuji, ale obavu z nich nemám, protože se mohou vyskytnout u každého očkování a já v tomto směru odborníkům věřím. Očkování proti covidu považuji za jediný způsob, kterým je možné tuto chorobu úspěšně potlačit na takovou míru, která nám umožní znovu žít plnohodnotně tak, jak jsme byli zvyklí,“ konstatuje.

Pro očkování je také sportovní ředitel a trenér BK Opava a asistent u reprezentace Petr Czudek.

„Jsem pro, protože současný stav nám výrazně komplikuje život. Momentálně jsme sevřeni v covidové kazajce a je třeba udělat něco pro to, aby mohlo přijít rozvolnění, očkování je jediným řešením. Vím, že se ohledně očkování šíří různé konspirační teorie. Do těla dostanete chemii, ale je to něco za něco. Osobně na očkování půjdu,“ říká Czudek.