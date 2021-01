Osmdesátníci a starší lidé mají být nyní primárně očkovaní proti koroanviru Covid-19. Tomuto očkování musí předcházet registrace webových stránkách crs.uzis.cz nebo bezplatné lince 1221.

Ten, kdo si nebude vědět rady, může se již od pondělí 18. ledna obracet s žádostí o pomoc na pracovníky novojičínského městského úřadu prostřednictvím telefonního čísla 730 574 680. Linka je v provozu od pondělí do čtvrtka od 8 do15 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin.

Obdobně postupují také v Kopřivnici, kde je ve městě a místních částech evidováno 813 občanů starších 80 let. Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví sdělila, že za tím účelem byla pro seniory zřízena krizová linka 737 283 566 a 731 393 575, která bude fungovat v pracovní dny od 8 do 15 hodin. „Navíc jsme se rozhodli imobilním osobám pomoci s registrací v místě jejich bydliště,“ doplnila Lenka Galiová s tím, že od února by se pak měl rezervační systém otevřít široké veřejnosti.

Ve Frenštátě denně od 8 do 18 hodin

Pomoc při registraci k očkování proti koronaviru Covid-19 nabízí občanům rovněž město Frenštát pod Radhoštěm. Na telefonní lince 773 047 765 jim denně od 8 do 18 hodin budou k dispozici pracovníci úřadu. S nimi se zájemci domluví na termínu a způsobu pomoci při registraci k očkování. Linka je k dispozici všem občanům, nejen seniorům. Ve Frenštátě pod Radhoštěm je více než 490 osob starších 80 let.

Také Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor nabízí pomoc občanům, kteří rezervaci nezvládnou sami, ani ve svém okolí nemají nikoho, kdo by jim s rezervací pomohl. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury, školství, sportu a cestovního ruchu sdělila, že zájemci mohou požádat o pomoc na telefonních číslech 732 210 600 a 739 553 587, a to v pracovních dnech od 8 do 14 hodin.

„Registrace je prioritně určena občanům nad osmdesát let, od února ostatním občanům,“ připomněla Iveta Busková.