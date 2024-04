Beskydští turisté a milovníci pohybu vůbec mají za cíl pro sbírání výstupů jak Lysou Horu, tak Velký Javorník, to hlavně ti valašští. A novojičínští turisté? Ti vyrážejí na Svinec!

Turistická výzva v NJ, 3. 4. 2024. | Video: Deník/Radek Luksza

I letos se zapojují do výzvy k dosažení co nejvyššího počtu návštěv tohoto kopce nabízejícího krásné výhledy do širokého okolí hromady nadšenců.

„Z náměstí to jsou nahoru čtyři kilometry a překonává se dvě stě třicet metrů převýšení,“ popisuje například Jiří Klein, autor iniciativy Na Svinec! Na vrchol v nadmořské výšce 547 metrů se dá vyjít, vyběhnout, anebo vyšlapat na kole odkudkoliv. Třeba od stanice autobusů nedaleko oblíbeného koupání na Čertáku, případně po asfaltce z Kojetína. Mimochodem auta mají na kopec zákaz vjezdu.

V Novém Jičíně už otevřeli první školní hřiště. O měsíc dřív než ostatní

„Nahoru můžete klidně i po lyžařské sjezdovce. Tady je rekord čtyři minuty a osm sekund,“ upozorňuje Klein na „bonusovou“ trasu, na které se během 420 metrů vystoupá 120 metrů převýšení.

Výzvy na zdolávání Svince vyhlašuje autor iniciativy od roku 2019. Během let s covidem a opatřeními proti němi patřily ostatně výšlapy na Svinec mezi jediné možné sportovní aktivity, byť individuální.

„Přidanou hodnotou je, že cestou mohou vznikat nová přátelství a vytváří se skupinky stejných nadšenců jako jsou na Javorníku nebo na Lysé,“ podotýká Klein, který tuto iniciativu organizuje s kamarádem Danielem Fojtíkem. Při hledání vhodného vrcholku svého času uvažovali mimo jiné o Puntíku (kopeček asi 500 metrů nad mořem), ale nakonec vyhrál Svinec, i díky dostupnosti elektřiny a internetu.

Řidiči, pozor, oprava mostu na Novojičínsku omezí provoz. Vyžádá si 170 milionů

„Výstupy evidujeme docházkovým systémem, čili pípnete si. Jako v práci,“ vysvětluje se smíchem Jiří Klein. Funguje to na principu čtečky otisků prstů - jedna je u vstupu do chaty na Svinci (518 metrů nad mořem), druhá čtečka, sloužící pro zaznamenání více návštěv v průběhu jednoho dne, je umístěna na náměstí v Novém Jičíně přímo u informačního centra.

Účastníkům na webovém portále výzvy (nasvinec.cz) dokonce přidělují ikonky zvířátek podle dosažených počtů výstupů. A to od šneka (1 až 9), přes lenochoda (10 až 19), žábu (50 až 74) psa (200 až 249) až po orla (900 až 999) a geparda (nad 1000) návštěv Svince. „Jednou to někdo zkoušel čtrnáctkrát za den,“ uvádí k tomu Klein.

V Odrách se letos letní koupaliště neotevře. Jaká je jeho budoucnost

Nepřekonatelný je zatím účastník s přezdívkou Vity, který má za celou dobu trvání výzvy na svém kontě již 1371 výstupů. Za zmínku stojí i výkony jistého pana učitele říkajícího si Velká Panda s 1209 výstupy.

Každopádně, kdo se přidá k výzvě a dostane se na Svinec za jeden rok padesátkrát a častěji, dostane od organizátorů projektu pamětní kovovou medaili. „Vyhlašování loňského ročníku chystáme v pondělí 8. dubna od 17 hodin v Café Martin na novojíčínském náměstí. Jste zváni,“ uzavírá naše povídání Jiří Klein.