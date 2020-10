Testovat se bude od 9 do 12 hodin, odpoledne mobilní tým vyrazí za občany z okolních obcí, kteří nemají možnost se k odběru dopravit svépomocí. Důvodem je, jak uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, skutečnost, že v novojičínské nemocnici se o víkendu vzorky neodebírají.

„Mnozí lidé by tak museli jet k odběrům autobusem, také by mohly vznikat fronty, což v dnešní době není žádoucí. Chceme vyjít lidem vstříc, proto jsme zajistili testování přímo v Kopřivnici, a to dopoledne před radnicí na Štefánikově ulici. Odpoledne vyrazí mobilní tým do okolních obcí podle harmonogramu určeného hygieniky,“ upřesnil Ivo Vondrák a dodal, že mobilní odběrový tým zajistí Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj ve spolupráci s organizací Sanitkou.cz.

Víkendový mobilní tým na bude sloužit lidem z Kopřivnice a okolních obcí, kteří byli indikováni k odběru v Novém Jičíně v období mezi 23. a 28. říjnem.