Necelý rok a půl čekali nedočkavě hasiči v Odrách na novou hasičskou zbrojnici. V pátek 10. ledna se dočkali oni i oderská veřejnost jejího oficiálního otevření.

Novou hasičskou zbrojnici včera oficiálně otevřeli v Odrách. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Stavba nové hasičské zbrojnice trvala od srpna 2018 do října 2019, celková cena díla je 21,94 milionu korun, přičemž 6,75 milionu korun tvoří dotace z Ministerstva vnitra a Moravskoslezského kraje. Oderští hasiči s výjezdovou jednotkou zařazenou do JPO II tak konečně mají solidní zázemí. Předešlá, více než sto let stará zbrojnice již léta nevyhovovala požadavkům. (Více v pondělním vydání tištěného Novojičínského deníku.)