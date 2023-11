Téměř pět tisíc platících návštěvníků navštívilo letos břidlicový Flascharův důl v Odrách. Město by chtělo zpřístupnit i další část tohoto historického díla veřejnosti.

Cesta k Flascharovu dolu v Odrách - 28. listopadu 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

„Rádi bychom zahájili práce na druhé etapě zpřístupnění Flascharova dolu. V prostoru dolu je zatím přístupná jedna část, je převedená na podzemní objekt, vypadla tedy z režimu důlního díla,“ informovala o plánech s památkou na Novojičínsku Alena Zemanová z odboru kultury v Odrách. V režimu důlního díla však nadále zůstává zbývající část, což je většina štoly Johann.

„Je to horní patro, u kterého je zázemí dolu. Tam probíhala nejstarší těžba a většina tohoto patra je velice porušená - hlavně v části, kde se štola napojuje na podzemní objekt. Měli jsme tam několik expertů na hornictví a geologii. Zjistili, že zde nejsou dvě patra, ale tři. Navrhli zpřístupnění zadní části Flascharova dolu z horní štoly,“ pokračovala pro Deník Alena Zemanová.

Ta nejhorší místa, která jsou jako by rozsypaná, by se podle ní obešla. "Podle měření jsou patra oddělena jen pěti metry a je tam zasypaný komín. Pokud by se bezpečně podařilo těmito prostory dostat, tak bychom se dostali do dalších velice zajímavých zadních prostor toho důlního díla,“ doplnila Alena Zemanová.

Upozornila, že v podzemí se ale může stát cokoliv. Aby bylo možné zpřístupnit další část, je nutná projektová dokumentace. Musí být jasné, co se v místě nachází. „Pokud zastupitelstvo povolí, rádi bychom pokračovali v přípravě a zadali projektovou dokumentaci. Dozvěděli bychom se, o jaké náklady by se v případě zpřístupnění jednalo, a mohli bychom hledat dotační možnosti. Nepředpokládám, že do toho půjdeme z vlastních prostředků,“ podotkla Alena Zemanová.

Radní Oder Jakub Mateiciuc řekl, že do dolu, který byl dlouhá léta nepřístupný, tajně nahlížel jako malý kluk. „To, co nás čeká, pokud to zpřístupníme, je to nejkrásnější, co se nabízí,“ navnadil na zasedání zastupitelstva.

Na možné zvýšení návštěvnosti se ptala zastupitelka Elena Vahalíková, což však Alena Zemanová odmítla. „Tím, že zpřístupníme druhý okruh, nedá se předpokládat razantní navýšení návštěvnosti. Lidé si spíše budou moci vybrat. V jednu chvíli k tomu dolu nemůžeme pustit padesát lidí, protože by ztratil své kouzlo. Proto i teď držíme skupinu maximálně patnácti lidí a čtyři prohlídky denně,“ uvedla Alena Zemanová s tím, že je nutné také přihlédnout k obtížnému shánění kvalifikovaných průvodců.

Ti letos provedli Flascharovým dolem 4992 návštěvníků, přičemž je k tomu číslu nutné přičíst několik desítek neplatících, což jsou školy, projekty či odměny za sponzorské dary. Příjmy ze vstupného za rok 2023 činí 445 300 korun, z prodeje zboží 126 940 korun. V příjmech nejsou zahrnuty dotace z Moravskoslezského kraje. Výdaje činily 535 959 korun, a to zejména na mzdové náklady na dohody o provedení práce jednotlivých průvodců, dovoz vody, vývoz jímky, činnost závodního, nákupy zboží a drobnou údržbu. Náklady na provoz tak skončily v plusu 36 tisíc korun.

Zpřístupnění další části Flascharova dolu by nejen zvýšilo atraktivitu místa, ale zároveň by napomohlo záchraně tohoto historického díla. Pořízení projektové dokumentace zastupitelé schválili.