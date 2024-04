Podle starosty Oder Libora Helise informovala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nemocnici, že by ráda převedla internu na LDN, tedy léčebnu dlouhodobě nemocných. „Iniciovali jsme jednání, kde nám bylo sděleno, že trvají na tom, aby se interna přesunula, aby v Odrách byla zrušena. Tedy interna, nikoli nemocnice,“ zdůraznil starosta.

Lůžka interny by tak byla převedena na lůžka pro dlouhodobě nemocné. „Speciální péči interny by podle toho, co nám bylo řečeno, měly zajišťovat pouze velké nemocnice,“ vysvětloval starosta Oder - města, které zdejší nemocnici zřizuje.

Připomněl však, že Odry jsou spádovou oblastí pro asi třicet tisíc lidí. Pacienti sem dojíždějí po vlastní ose či sanitkami z Budišovska a Vítkovska. "Kde by tedy byla náhrada?" ptá se Helis.

Podle VZP je hlavním cílem transformace akutní lůžkové péče zajištění kvalitní a dostupné péče pro její klienty. „Intenzivně proto jednáme ve všech regionech se zástupci zřizovatelů, vlastníků i s managementy, a to s cílem optimalizovat portfolio zdravotních služeb poskytovaných konkrétními nemocnicemi s ohledem na potřeby klientů, kvalitu péče, demografický vývoj, ale také další parametry,“ tvrdí mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Závažné problémy v nemocnici?

Zdravotní pojišťovna uvedla, že v rámci revize „identifikovala v nemocnici Odry závažné problémy zejména v oblasti sociálních hospitalizací“. A proto podle Plívové nabídla možné varianty jejího dalšího směřování.