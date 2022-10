Vedoucí majetkového odboru připomněla, že oderské technické služby v současné době sídlí v Hranické ulici v domku, který je ve špatném technickém stavu.

„Jsou tam jen tři garážová stání a není možný rozvoj technických služeb, tak jsme tuto nabídku uvítali. Jsou tam velké venkovní prostory, zpevněné plochy, kde bychom mohli být v bezprostřední blízkosti sběrného dvora a vzhledem k tomu, že uvažujeme v blízké budoucnosti o rozvoji technických služeb, možnosti rozvoje odpadového hospodářství, tak bychom rádi tento objekt koupili,“ pokračovala Olga Veverková, která zároveň vyzdvihla skutečnost, že současný majitel areálu nepožaduje platbu jednorázově.

Financování by bylo na základě dohody s majitelem rozložené do čtyř splátek do června 2024. První splátky by činila dva miliony korun, tři další by byly po pěti milionech korun.

V areálu by kromě technických služeb sídlila také Oderská městská společnost, která má ve správě například obecní byty, sportoviště, koupaliště a další městské zařízení.

Olga Veverková dodala, že město má zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci zmíněného objektu v Hranické ulici, avšak v loňském roce aktualizovaný rozpočet byl kolem 12,5 milionů korun.

„Objekt je mokrý, vlhký a rozhodně by se do něj celá Oderská městská společnost nevešla. Nový objekt by byl vhodný pro rozvoj celé Oderské městské společnosti.

Starosta Oder Libor Helis upozornil, že součástí jmenovaného projektu na rekonstrukci objektu v Hranické ulici není rekonstrukce garáží, což by stálo další peníze. „Je to nesrovnatelné s tím, co můžeme koupit. A ještě s rozložením splátek je to pro město velkorysé,“ řekl starosta.

Zastupitelé posléze koupi nemovitostí, z nichž například zpevněná plocha má rozměr 3100 metrů čtverečních, schválili.