Na řece Odře panuje „stav bdělosti“, místní ale zůstávají ostražití, protože v pondělí začalo zase pršet.

„V pondělí o půl osmé ráno byl odvolán 3. stupeň povodňové aktivity a v deset hodin pak i 2. stupeň,“ upřesnila mluvčí Kaspříková. Dvě hodiny po poledni dosahovala hladina Odry ve městě - na měřící stanici pod Květinovou lávkou výšky 215 centimetrů, což odpovídá pouze 1. stupni.

„Kvůli popadaným stromům a vylité vodě je neprůjezdná silnice z Oder do Veselí, dále také z Pohoře do Kletné a z Heřmánků do Vítkova,“ pokračovala Lucie Kaspříková. Odry i jejich místní části se už dočkaly obnovení dodávek elektřiny. Jen s výjimkou Dobešova, kde by měl proud jít až od úterka, snad od třetí hodiny odpolední.

„Oderská městská společnost žádá odběratelé pitné vody v části Tošovice, aby jí kvůli poruše výpadku elektrického proudu na hlavním vodovodním řadu do odvolání šetřili,“ vzkázala Kaspříková. Oba vrty s vodou byly zatopeny a přišly o své čištění, na odstranění poruchy se už pracuje. Shořela rovněž trafostanice pro Jerlochovice. „Ve středu proběhne rozbor vzorků a podle výsledků bude možné vodu zase pustit. Do té doby by mělo vystačit zásobování této místní části z vodojemu,“ konstatovala.

Lesy České republiky na Odersku důrazně varují, aby lidé nevstupovali do lesů, parků a na další místa, kde se nachází vzrostlá vegetace: „Padají stromy a větve. Právě to nás třetí den povodní zaměstnává nejvíce.“