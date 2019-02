ODRY - O nazvučení sálu při jednání zastupitelstva jednali na svém posledním zasedání oderští zastupitelé.

Záznamy z jednání by se měly uchovávat a dobře slyšet by měli také občané.

V Odrách zatím nazvučení vyřešili tak, že radní mají k dispozici jeden mikrofon, s dalšími dvěma obcházejí sál asistentky, což je docela nepraktické. „Mikrofon by měl mít každý zastupitel, tak, aby se nemuselo chodit s těmi, které tady máme,“ nastínil starosta Oder Pavel Matůšů.

Město obdrželo několik nabídek. Jednu za 287 tisíc, další za 112 tisíc a třetí za 123 tisíc korun. „Tato firma dělala ozvučení pro Městský úřad v Novém Jičíně. Přikláněli bychom se k ní. Je tam jednodušší kabeláž, a pokud bychom se někdy rozhodli, je u něj možnost napojení na hlasovací systém,“ vysvětloval volbu vedoucí kanceláře oderského starosty Karel Glogar.

Zastupitel Lubomír Lukšík upozornil, že město by napřed mělo upřesnit, jaké chce technické řešení. Glogar doplnil, že nabídka by měla splňovat požadavky jako je mikrofon pro každého, možnost přihlášení se do diskuze a napojení na stávající zesilovač.

Tajemník oderského úřadu Petr Mlčoch upozornil, že se může v dalším volebním období třeba zvýšit počet zastupitelů a mělo by se na takovou možnost pamatovat. „Rovněž si myslím, že by měli mít mikrofony také vedoucí odborů, kteří se vyjadřují na zasedání k různým věcem,“ uvedl tajemník. Zastupitelka Ludmila Hrachovcová (ČSSD) naopak byla pro omezení počtu mikrofonů, její kolega Petr Kučerka (KDU-ČSL) byl zase pro mikrofon pro každého zastupitele. Nakonec zastupitelé rozhodli o odložení této záležitosti. „Zkusíme připravit ještě nějakou úspornější variantu, která by vyhovovala požadavkům,“ uzavřel Matůšů.