Frenštát pod Radhoštěm - Téměř tři čtvrtě milionu korun rozdělí město Frenštát pod Radhoštěm jako dar obyvatelům bytů ve vchodech sousedících s domem, který zdevastoval únorový tragický výbuch plynu.

Demoliční práce ve Frenštátě. | Foto: Archiv/Deník

Dva měsíce nemohou do svých bytů obyvatelé domu číslo 40 v ulici 6. května. Dům byl poničen tragickým výbuchem sousedního domu číslo 39 natolik, že v něm musejí být provedeny komplikované sanační práce. „Na základě nových informací, které jsme obdrželi v souvislosti se sanací domu číslo čtyřicet a čtyřicet jedna, jsme doporučili poskytnout obyvatelům těchto domů dar, který by jim měl pokrýt náklady, které jim vyvstaly s pracemi," uvedla na zasedání zastupitelstva Frenštátu pod Radhoštěm starostka Zdeňka Leščišinová.

Starostka upozornila, že obyvatele těchto domů město nemůže odškodnit z veřejné sbírky, jež je určena obyvatelům domu číslo 39. Proto půjde dar z rozpočtu města. Také připomněla, že byty v domě číslo 40 museli jeho obyvatelé kompletně vyklidit.

Zůstaly obvodové zdi

„Likvidují se tam veškeré příčky, budou tam nové rozvody, odpady, komíny, příčky. Je to řešeno s pojišťovnou, ta ale zatím neoznámila konečné stanovisko, v jaké výši bude náklady krýt," upřesnila Zdeňka Leščišinová s tím, že ve vchodě číslo 41 nemají sanační práce tak velký rozměr, ale i tamní obyvatelé mají náklady. „Myslím si, že je naší morální povinností pomoci i těmto obyvatelům," řekla.

Návrh rady byl po 60 tisících korun všem sedmi domácnostem v domě číslo 40, šest domácností v domě číslo 41 by mělo dostat po 30 tisících korun. „Pokud tam zůstaly jen obvodové zdi a ještě si musejí pořídit kuchyňskou linku, a my nemáme více peněz, rozdělil bych to na dvacet a sedmdesát tisíc. Ta čtyřicítka je na tom totálně špatně," navrhl zastupitel Pavel Orlík.

Zastupitel Jiří Jurek chtěl, aby odsouhlasili návrh, jak jej předložila rada města. „Během roku můžeme těm obyvatelům kdykoliv přispět nějakou další částkou, pokud na to budeme mít," vysvětlil Jiří Jurek. „Víme už teď, že jim pojišťovna nebude krýt kuchyňská jádra. Navrhuji tedy osmdesát a třicet tisíc korun," nechala se slyšet starostka Leščišinová, jejíž návrh zastupitelé odsouhlasili.