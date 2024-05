Z ostravského letiště Leoše Janáčka odletěli ve čtvrtek 30. května první cestující na charterových letech do egyptského letoviska Marsa Matrouh a do řecké Kavaly. Slavnostního zahájení letní sezony, jehož byla součástí i vodní slavobrána od letištních hasičů, se zúčastnili zástupci Letiště Ostrava i cestovní kanceláře Čedok.

Letošní dovolenková sezona se rozroste také o Albánii, Tunisko či Fuerteventuru na Kanárských ostrovech. Nově se v nabídce také objeví přímé lety do jižní Itálie, konkrétně do oblasti Kalábrie na letiště Lamezia Terme. Poslední místa na červnové odlety se již doprodávají s last minute slevou, největší zájem je dlouhodobě o Turecko a Řecko. V rámci expanze v Ostravě nabídne letos Čedok rekordních 17 destinací v létě a spustí poprvé v historii letiště také dvě dálkové destinace do exotiky v zimním období.

„Připravili jsme si letos pro cestující z Moravskoslezského kraje celkem sedm nových destinací a jen v létě plánujeme na Letišti Leoše Janáčka Ostrava dokonce zdvojnásobit počet odbavených cestujících. O odlety z regionálních letišť je velký zájem, proto navyšujeme provoz nejen do oblíbených letovisek, ale začínáme nově létat také do egyptského letoviska Marsa Matrouh u Středozemního moře, na ostrov Thassos nebo do italské Kalábrie. Novinkou budou také zájezdy do oblasti Chania na Krétě, Tuniska nebo Albánie, která je skokanem roku mezi destinacemi. V závěru sezony potom představíme i spojení na Fuerteventuru a v zimě čekají na Ostravu první dvě dálkové destinace, konkrétně thajský Phuket a Mauricius,“ uvedla při zahájení odletů mluvčí Kateřina Pavlíková za Čedok.

Zájezdy s odletem z Ostravy nabízí Čedok také na tuniskou pevninu s přímými lety na letiště Enfidha, nebo do oblasti Chania, ležící na severozápadním pobřeží řecké Kréty. Pokračují také přímé lety do nejoblíbenějších letních letovisek v Bulharsku, Egyptě, Turecku nebo na dalších řeckých ostrovech. Nejvíce klientů poletí s Čedokem z Ostravy i letos na Tureckou riviéru.

Moderní letecký komfort

Hlavním dopravcem pro Čedok v Ostravě bude v létě i nadále letecká společnost Smartwings. Cestující z Moravskoslezského kraje a širší spádové oblasti tak budou létat na dovolenou na palubách letadel typu Boeing 737 až pro 189 cestujících v ekonomické třídě. V zimní sezoně si klienti Čedoku užijí lety moderním dálkovým letadlem typu Boeing 787-9 Dreamliner v barvách italské letecké společnosti Neos se třemi třídami v kabině.

„Při cestování si chceme dopřát neustále lepší služby a užít si dovolenou od začátku do konce, proto vidíme stále větší zájem o hotely vyšších kategorií, ale také o různé doplňkové služby, například o rezervaci konkrétního sedadla v letadle, business třídu nebo o objednání cateringu na palubu,“ doplnila Kateřina Pavlíková z Čedoku.