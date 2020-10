Ve městech byla nejvyšší účast ve Štramberku, kde došlo k volebním urnám 42,02 oprávněných voličů, druhá nejvyšší účast byla v Příboře, a to 38,4 procenta. Naopak nejnižší volební účast ve městech zaznamenala volební komise v Odrách, kde přišlo volit jen 30,94 procenta, o necelé dvě procenta, přesně 1,99, vyšší byla volební účast ve Fulneku.

Ve všech městech zvítězilo hnutí ANO, nejvíce procentních hlasů, 33,65 získalo v Odrách, přes třicet procent se dostalo ještě v Bílovci a ve Studénce. Nejméně příznivců mělo hnutí ANO ve Štramberku, kde ho volilo 22,43 procenta oprávněných voličů, o necelé tři procenta více získalo v Příboře.

V sedmi městech skončila na druhém místě koalice ODS+TOP 09, v Kopřivnici a v Odrách volili lidé více KDU-ČSL.

Zatímco ve všech devíti městech na Novojičínsku se dostaly přes hranici pěti procent SPD i Piráti, ve třech městech, ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Novém Jičíně a ve Štramberku se stala tato hranice nedosažitelnou pro KSČM. Ve Štramberku se nepřehoupla přes pět procent ani ČSSD, které se podobně vedlo v Kopřivnici, Odrách, Příboře a ve Studénce.

V obcích měli nejvyšší účast v Bernarticích nad Odrou, kde přišlo k volebním urnám 52,5 procenta oprávněných voličů, v Mořkově volilo 49,11 procenta a v Jistebníku volilo 46,47 procenta oprávněných voličů. Na opačném pólu volební účasti skončily Kujavy s 25,53 procenta, Vražné, kde přišlo k volbám 27, 12 procenta voličů a v Bravanticích 27,45 procenta.

Také v obcích hrálo prim hnutí ANO, které zvítězilo v 35 vesnicích či městysech. V šesti obcích, v Bernarticích, Luboměři, Mořkově, Rybí, ve Spálově a v Závišicích zvítězila KDU-ČSL. Ta získala v Mořkově 60,94 procenta, což byl vůbec nejvyšší procentní zisk na Novojičínsku v rámci měst a obcí. V Bítově, Jistebníku a ve Vrchách zvítězilo hnutí Starostové, v Heřmánkách vyhrála koalice ODS + TOP 09.

Tam kde hnutí ANO nezvítězilo, bralo 2. místo. V 13 obcích skončili na druhém místě Piráti, ve 12 KDU-ČSL, koalice ODS + TOP 09 skončila druhá v 6 obcích, SPD ve třech SPD a KSČM v jedné – podle očekávání v Bartošovicích, kde má stále silnou voličskou základnu.

V Odrách a deseti dalších obcích lidé volili také do senátu. V prvním kole byla největší účast ve Starém Jičíně, kde volilo 43,10 procenta oprávněných voličů, nejméně lidí zajímal senát ve Vražném, kde do něj volilo 23,39 procenta. Ve všech jedenácti obcích zvítězila současná senátorka Jitka Seitlová, v deseti Petr Vrána, který s ní postoupil do 2. kola. V Heřmánkách skončil na druhém místě Tomáš Kocourek.