Ani letos nepřijdou lidé v Moravskoslezském kraji o oblíbené ohňostroje. Většina měst, která měla naplánováno uspořádat přímo na silvestra nebo na Nový rok v podvečer ohňovou show, ji pořádat bude.

Na výzvu ministra vnitra Víta Rakušana, který vyzval primátory a starosty měst v celé republice, aby letos nepořádali silvestrovské ohňostroje s ohledem na smrt 14 lidí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zareagovala pouze Karviná a pořádání ohňostroje zrušila.

Na Novojičínsku budou novoroční ohňostroje ve dvou největších městech spojené s koncerty. V Kopřivnici odpálí ohňostroj v pondělí 1. ledna 2024 v 17 hodin z areálu Tatra Trucks poblíž budovy radnice. „Ohňostroji bude předcházet koncert svérázné kapely Z horní dolní a dál na jih,“ uvedla tisková mluvčí města Kopřivnice Lucie Macháčková, která upřesnila, že program začne v 16 hodin před Ringhofferovou vilou v sadu Dr. E. Beneše. „Kapela Z horní dolní a dál na jih se představí hudebně nezařaditelným folklórem ztvárňujícím postmoderní život lidí, a to nejen na Valašsku. Muzikanti svou tvorbu charakterizují slovy: Jsme muzičenka ovoňaná Valašskem, valašsky mluvíme i zpíváme,“ doplnila Lucie Macháčková.

Organizátoři ohňostroje z Kulturního domu Kopřivnice žádáme příchozí, aby v době konání ohňostroje nevstupovali do areálu Tatra Trucks.

Tradiční novoroční ohňostroj bude 1. ledna 2024 také na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Začne v 18 hodin a na něj naváže koncert oblíbené kapely Hospodský bordel. „Ta vždy roztančí a rozezpívá celé náměstí. Každý jejich koncert je větší a divočejší. Hrají písně známých českých interpretů, a postupně pracují i na vlastní tvorbě! Jejich koncert určitě bude stát za to!,“ láká obyvatele a návštěvníky Nového Jičína pořadatel akce Městské kulturní středisko Nový Jičín.

Ohňostroj přispívá k sounáležitosti

Také v největším ostravském obvodu se lidé na novoroční ohňostroj mohu těšit i letos. Radnice se rozhodla, že jej lidem dopřeje navzdory výzvě ministra vnitra.

„Po poradě se starosty z Ostravy, kteří také ohňostroje pravidelně organizují, a zvážení dalších souvisejících skutečností, Ostrava-Jih doporučení nevyslyší. Prioritním důvodem pořádání této každoroční tradice 1. ledna je přinášet lidem při vstupu do nového roku radost. Společné sledování ohňostroje a vítáni nového roku je rituál, podporující sounáležitost a přání, aby lidé prožili další rok ve zdraví, štěstí a spokojenosti. Na to je potřeba v této těžké době myslet o to víc,“ uvedla mluvčí obvodu Ostrava-Jih Gabriela Gödelová.

Tradiční show, na kterou se pravidelně sjíždějí tisíce lidí, se tak uskuteční 1. ledna od 18 hodin u kruhového objezdu mezi sídlišti Hrabůvka, Bělský Les a Dubina.

Tmavá obloha se před silvestrovskou půlnocí rozzáří světly také nad řekou Ostravicí od Slezské Ostravy. "Městský obvod Slezská Ostrava tradičně oslaví příchod nového roku novoročním ohňostrojem před slezskoostravskou radnicí," napsal Deníku mluvčí obvodu Viktor Vlček. Akce Slezská vítá nový rok začíná 31. prosince ve 23.30.

V Ostravě-Hošťálkovicích se bude o silvestru od 15 do 17 hodin jako každoročně rozlévat punč, ale tentokrát se jeho závěr obejde bez ohňostroje. „Připojíme se k pietě,“ sdělil Deníku starosta Hošťálkovic Jiří Jureček.

Třinecká výzva lidem

Opava ani Třinec novoroční ohňostroj nepořádají už několik let a stejně tomu bude i letos. Třinec navíc vyzval své obyvatele, aby zvážili, zda vítat nový rok pyrotechnikou. „Je to nezávazná výzva, přesto nám přišlo vhodné tak učinit,“ řekl mluvčí magistrátu města Třince Stanislav Cieslar.

Ohňostroj nebude ani ve Frýdku-Místku. „V současné době v tíživé ekonomické situace není účelné vynakládat několik set tisíc korun na chvilkovou atrakci. Je to také otázka bezpečnosti a pořádku. U ohňostroje se shlukovaly větší skupiny lidí, část přijížděla nebo přicházela z okolních obcí, v minulosti docházelo ke konfliktům, výtržnostem a šarvátkám. V pohotovosti musela být městská policie i hasičský záchranný sbor," stojí na webových stránkách města.

Jediným městem, které po středečním apelu ministra vnitra své původní rozhodnutí změnilo, byla Karviná.

„Přesuneme ho na začátek června v rámci Dnů Karviné. Prodej občerstvení na Masarykově náměstí v pondělí 1. ledna od 15 do 20 hodin zůstane zachován," informoval mluvčí města Lukáš Hudeček.

V Orlové naopak ohňostroj proběhne. Stejně tak je v Havířově jako každý rok naplánován ohňostroj na 15. minut po silvestrovské půlnoci. Oznámení o konání akce má město stále na svých stránkách. Že by došlo ke změně, nikdo z města ve čtvrtek nepotvrdil.

Ohňostroj nad řekou

V Českém Těšíně proběhne na Nový rok v 17 hodin na obou stranách řeky Olše laserová show. "Je to bezhluková show, promítání na oblohu. Není důvod něco rušit," řekla ředitelka KaSS Střelnice Sabina Stiller. Akci pořádají společně polský a Český Těšín.

Klasický ohňostroj však na Nový rok v Českém Těšíně bude. Rozhodli se jej uspořádat členové místní organizace hnutí ANO. Na svém Facebooku informují, že novoroční ohňostroj se bude konat 1. ledna v 17.30 na nábřeží Olše.

A to navzdory tomu, že si obyvatelé města v anketě odhlasovali, že ohňostroj na Nový rok nechtějí.

Pyrotechnika jde stále na odbyt

Jak na výzvu k omezení hlučného vítání nového roku a rušení některých ohňostrojů zareagovali lidé? Ti totiž každoročně před koncem roku nakupují tuny pyrotechnických hraček. Podle Michala Křižáka z ostravské firmy Terra Pyrotechnik zatím výraznější pokles prodeje pyrotechniky nezaznamenali.

Majitel firmy Zábavná pyrotechnika z Nebor u Třince Petr Cymorek připustil, že po středeční výzvě ministra lehký pokles nákupů pyrotechniky ve svých čtyřech pobočkách napříč regionem zaznamenal. „Od včerejška se prodává o něco méně, většinou to bývá naopak, před koncem roku lidí nakupují stále více,“ řekl Cymorek.

Chápe, že je vhodné chovat se v této době zdrženlivě a nějak vyjádřit soustrast s pozůstalými po 14 obětech řádění pražského šíleného střelce. „I proto jsem neměl problém, když mi volali z Bohumína, že štědrovečerní ohňostroj, který jsem pro ně měl dělat, zruší. Chápu to. Co mi však vadí, jsou prohlášení politiků, kteří ze dne na den mění pravidla, něco přikazují či doporučují, a to bez ohledu na to, že to třeba může některé lidi připravit o výdělek,“ řekl Cymorek.

Ochránci zvířat: Nepřekládat ohňostroje!

Na možné odkládání a přesuny ohňostrojů ze silvestra na termíny během roku reaguje i Petr Stýblo z Národní sítě záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody. Varuje,že odpalování ohňostrojů na jaře a v létě způsobí volně žijícím zvířatům násobně větší škody než odpalování v zimních měsících. „Plašit takovýmto způsobem zvířata v době péče o mláďata je barbarské a na hraně zákona,“ říká Stýblo.

Podle něj by zábavní pyrotechnika z našeho života měla zmizet úplně. Vždycky bude působit utrpení a ohrožovat zdraví zvířat i lidí.