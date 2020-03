Sto osob – magická hranice, kterou by počet lidí na jedné kulturní či sportovní akci neměl překonat. Usnesla se na tom na svém jednání Bezpečností rada státu v úterý 10. března. Stovka, jinak pěkné číslo, trápí například jednoho z organizátorů závěrečného turnaje volejbalové městské ligy.

Mladý muž, jenž si nepřál uvést jméno, je nyní v situaci, kdy neví, zda turnaj zrušit, nebo si tělocvičnu držet. „Hraje deset družstev, někdo má šest hráčů, ale někdo i osm. Nějakých třicet diváků tam běžně přijde. Takže nevím,“ přemítal nahlas mladík.

Online reportáž

Bez filmových představení se budou muset obejít lidé v Novém Jičíně. A nejen to. Ředitelka Městského kulturního střediska Nový Jičín Iva Pollaková sdělila, že uzavírají rovněž městskou knihovnu. V provozu naopak bude hudební Klub Galerka. „Zatím pojede. Je tam kapacita tak padesát až šedesát lidí,“ vysvětlila Iva Pollaková.

Odložený koncert nebude

Úplně zavřené je od úterka Beskydské divadlo v Novém Jičíně. Ředitel divadla Pavel Bártek řekl, že zatím vstupné nebudou vracet a pokusí se vyjednat náhradní termíny. Mezi zrušenými akcemi je například koncert kapely Kryštof, který byl podle Pavla Bártka vyprodaný za patnáct minut.

Měl se uskutečnit v sobotu 14. března, o tři dny později měl v divadle vystupovat již v náhradním termínu Dan Bárta s kapelou Illustratosphere.

„Pokud bychom teď měli vracet vstupné, jednalo by se o velký objem peněz, jaký momentálně ani nemáme. Takže zkusíme vyjednat náhradní termíny, a pokud nebudou vyhovovat, tak pak budeme peníze vracet,“ poznamenal Pavel Bártek. Tisková mluvčí města Nový Jičín Marie Machková doplnila, že uzavřeli také Centrum volného času Fokus.

Přesunout akce se budou snažit také v Kopřivnici, Michaela Sekerášová, ředitelka Kulturního domu Kopřivnice, ale uvedla, že najít vhodný termín bude asi problém. Některé akce, jako Benefiční koncert Queen Will Rock You, který se měl konat ve čtvrtek 12. března definitivně ruší.

„Teď řeším dnešní večer. V kině máme vyprodané promítání filmu V Síti s besedou. A to jsme ještě přidali jedno promítání, takže sranda,“ povzdechla si v úterý po poledni Michaela Sekerášová a dodala, že kino má celkovou kapacitu 167 míst. Teď ji omezí na 99 návštěvníků.

Japonci nemohli přijet

Ve Frenštátě pod Radhoštěm museli zrušit již dříve úterní koncert Jabúčko a Sakura, neboť v něm měli vystupovat umělci z Japonska.

Na zrušené akce nechávají vstupenky v platnosti a hledají náhradní termíny. Podle Mariana Žárského, ředitele Městského kulturního střediska Frenštát pod Radhoštěm, bude alespoň promítat kino.

„Budeme promítat podle programu, ale dovnitř vpustíme maximálně devadesát lidí, protože deset lidí máme personál,“ uvedl Marian Žárský s tím, že menší akce se uskuteční.

„Ale myslím si, že lidé z obavy z nákazy stejně na ty akce moc nebudou chodit,“ vyslovil obavu Marian Žárský.

Obdobně jako kino Kopřivnici pojede kino v Bílovci, kde ho provozuje jako soukromý subjekt Josef Jermář. Ten pro Novojičínský deník uvedl, že maximálně vpustí 99 návštěvníků.

„Zítra hraji V síti, a o to je velký zájem, ale pustím tam jenom do té stovky,“ řekl Josef Jermář rozhodně. Opatření se zatím nijak nedotkne bílovecké městské knihovny, která je místem mnoha akcí, včetně těch pro seniory. Pracovnice městského kulturního centra Jana Klazarová potvrdila, že zatím fungují bez omezení.

„Kapacita sálu je čtyřiapadesát míst, takže jedem v běžném režimu se všemi plánovanými akcemi. Ale ten vývoj sledujeme,“ poznamenala Jana Klazarová.

Větší akce ruší i v dalších městech a v obcích na Novojičínsku.

K TÉMATU

Co s maturanty

Problémy ale nemají jen kulturní a velká sportovní zařízení. Do nezáviděníhodné situace se dostávají letošní maturanti, a také jejich vyučující. Ředitel Gymnázia Nový Jičín Zbyněk Kubičík předpokládá, že opatření bude trvat minimálně čtrnáct dnů a uvědomuje si, že pro maturitní ročníky by to znamenalo poměrně velký výpadek. „Proto se teď budeme radit, jak by se dalo studenty úkolovat například elektronicky. Uvidíme nakolik to bude uskutečnitelné. Jsou určité pasáže, které se dají zvládnout v rámci samostudia – například mohou psát určité eseje, didaktické testy, které nějak kopírují maturitu a podobně. Myslím si, že nějaké možnosti, jak by v domácím prostředí mohli trénovat, se najdou,“ uzavřel Zbyněk Kubičík.