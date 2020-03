Všem příchozím bude měřena teplota a zjišťována epidemiologická anamnéza. Pacienti budou dále směřováni na jednotlivá oddělení a ambulance, eventuálně izolováni do rozhodnutí krajské hygienické stanice a epidemiologa.

„Opětovně vyzýváme občany, aby zvážili nutnost vyšetření v nemocnici, dle závažnosti jejich zdravotního stavu. Plánované operační výkony, které nejsou akutní, budou prozatím zrušeny a občanům, kterých se to týká, bude oznámen nový termín. Nevolejte, budete kontaktováni telefonicky příslušným oddělením,“ informuje o novém nařízení Nemocnice Nový Jičín radnice města.

Novojičínsko: kam od pondělí volat o pomoc?

Po jednání krizového štábu s rozšířenou působností vznikla v Novém Jičíně speciální telefonní linka, na které si lidé v karanténě a osamělí nemohoucí občané mohou objednat donášku nejnutnějšího nákupu a zajištění nezbytných pochůzek, například do lékárny nebo na poštu. „Tato bezplatná služba bude sloužit výhradně osamělým lidem, kteří jsou v izolaci kvůli koronavirovému onemocnění a lidem, kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby a jejich blízcí se o ně z důvodu karanténního opatření nemohou postarat,“ informuje mluvčí města Nový Jičín Marie Machková.



Telefonní linka 730570574 bude v provozu od pondělí 16. března v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, a to jen po dobu trvání nouzového stavu. „Budou ji obsluhovat pracovníci městské organizace ProSenior Nový Jičín. Občané by měli sledovat webové stránky města: www.novyjicin.cz nebo ProSenioru Nový Jičín: www.psnj.cz, případně Facebookové stránky zmíněných institucí, kde budou průběžně doplňovány aktuální informace,“ doplnila mluvčí. S obdobnou službou přišla také kopřivnická radnice. Občané města, kteří se ocitli v karanténě a nemají možnost využít pomoci jiných, Mohou zavolat na číslo 733169915. Podrobnosti jsou na webu města.