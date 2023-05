Šenovská novinka - robot na kolech. Jedinečný český výrobek chrání životy vojáků

Trochu nadneseně by se dalo říci: Co by to bylo za českou dálnici, kdyby na ní nebylo nějaké omezení? Dálnice D1 je toho důkazem. V současné době se řidiči nedostanou na nájezd v Mankovicích ve směru na Ostravu, ve stejném místě (exit 321, pozn. red.) z dálnice nesjedou ve směru od Olomouce. Toto omezení má trvat do 23. června, stejně jako částečná uzavírka dálnice D1 mezi kilometry 322,2 a 315,4 v obou směrech kvůli práci na vozovce.

Na obchvatu Mošnova staví tři okružní křižovatky

Počátkem června, pravděpodobně 5. června, by podle twitteru ŘSD měly začít práce na realizaci stavby I/35 Lešná – Palačov, takzvané Palačovské spojky. Nabídková cena společnosti Colas, která má být zhotovitelem, byla podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla 2 184 milionů Kč bez DPH. „Součástí stavby je i 3,7 kilometru D48,“ doplnil Radek Mátl.

Na silnici I/48 také začala v úrovni Sirkových lázní u Nového Jičína ve směru na Bělotín sanace sesuvu násypového svahu. Provoz je sveden do levého jízdního pruhu. Práce mají trvat do 28. května.

VIDEO: Nová dálnice na Novojičínsku má nevyhovující beton. Musí se dělat znova

Své si užijí také řidiči projíždějící Mošnovem a blízkým okolím. Důvodem je stavba obchvatu Mošnova a s tím spojená výstavba tří okružních křižovatek. U Skotnice tak řidiči musí počítat s omezením rychlosti na 50 kilometrů v hodině a se zákazem předjíždění. Práce v místě mají trvat do 31. října. Velké omezení již je v prostoru křižovatky silnice I/58 se silnicí III/48016 v Mošnově u čerpací stanice Tank ONO, kde se staví jedna ze zmíněných okružních křižovatek. V místě je obousměrný střídavý provoz řízený signalizačním zařízením. Zde se počítá s ukončením prací k 10. září.

Ředitelství silnic a dálnic má ještě letos v plánu rovněž opravu povrchu na silnici I/47 – na průtahu Odrami v úseku v kilometru 74,560 až 76,342. Řidiči musí počítat s omezením provozu, termín ještě nebyl uveden, pouze informace, že práce se uskuteční v létě. V září pak dojde na úpravu povrchu vozovky v úseku Kopřivnice-Vlčovice a Kopřivnice-Lubina, mezi kilometry 17,220-18,231.

Někde provoz uzavřou úplně

Mnoho prací má v příštích týdnech v plánu rovněž Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK). V Sedlnicích bude v průběhu dubna až června omezen provoz kvůli výstavbě zastávky, v Kamence u Oder a v Hostašovicích se ve stejné době bude rekonstruovat propustek, stejný důvod přinese omezení v průběhu června až září v Šenově u Nového Jičína a v Bernarticích nad Odrou a od července do září v Ženklavě a v Rybím.

Na Novojičínsku pošty neruší, jednu naopak přestěhují a modernizují

Opravy vozovky s omezením provozu jsou v plánu SSMSK v průběhu května a června v intravilánu Dobešova, místní části Oder, s omezením provozu je nutné počítat od května do srpna na průtahu Butovicemi ve Studénce, a také v Závišicích. Tam se omezení provozu v době od května do července může podle postupu prací změnit na úplnou uzavírku.

Úplné uzavírky silnic plánuje SSMSK kvůli opravám mostů na silnici III/44214 v Jakubčovicích nad Odrou v době od května do října a v Trojanovicích, kde bude kvůli opravě havarijního stavu mostu přes řeku Lomná uzavřena silnice III/4866 v době od května do listopadu 2023.