Trpělivostí se budou muset v následujících dnech i měsících obrnit řidiči projíždějící Novojičínskem. Na mnoha úsecích už probíhají nebo brzy začnou práce, které nezřídka přinesou omezení provozu.

Práce na některých silnicích na Novojičínsku - duben 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Dlouhodobým evergreenem je přestavba rychlostní silnice I/48 na dálnici D48. V současné době se pracuje na úseku Bělotín - Rybí, kde se objevila komplikace v podobě nekvalitního betonového krytu vozovky. Zhotovitel, firma Colas, musí špatný beton odstranit a položit nový. A to v polovině vozovky v délce dvou a půl kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podle svého mluvčího Jana Rýdly tlačí na zhotovitele, aby náprava neměla dopad na harmonogram stavby. „Chceme aby první část této dálnice byla zprovozněna tak, jak má, tedy koncem letošního roku,“ sdělil Jan Rýdl.

Trochu nadneseně by se dalo říci: Co by to bylo za českou dálnici, kdyby na ní nebylo nějaké omezení? Dálnice D1 je toho důkazem. V současné době se řidiči nedostanou na nájezd v Mankovicích ve směru na Ostravu, ve stejném místě (exit 321, pozn. red.) z dálnice nesjedou ve směru od Olomouce. Toto omezení má trvat do 23. června, stejně jako částečná uzavírka dálnice D1 mezi kilometry 322,2 a 315,4 v obou směrech kvůli práci na vozovce.

Počátkem června, pravděpodobně 5. června, by podle twitteru ŘSD měly začít práce na realizaci stavby I/35 Lešná – Palačov, takzvané Palačovské spojky. Nabídková cena společnosti Colas, která má být zhotovitelem, byla podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla 2 184 milionů Kč bez DPH. „Součástí stavby je i 3,7 kilometru D48,“ doplnil Radek Mátl.

Na silnici I/48 také začala v úrovni Sirkových lázní u Nového Jičína ve směru na Bělotín sanace sesuvu násypového svahu. Provoz je sveden do levého jízdního pruhu. Práce mají trvat do 28. května.

Své si užijí také řidiči projíždějící Mošnovem a blízkým okolím. Důvodem je stavba obchvatu Mošnova a s tím spojená výstavba tří okružních křižovatek. U Skotnice tak řidiči musí počítat s omezením rychlosti na 50 kilometrů v hodině a se zákazem předjíždění. Práce v místě mají trvat do 31. října. Velké omezení již je v prostoru křižovatky silnice I/58 se silnicí III/48016 v Mošnově u čerpací stanice Tank ONO, kde se staví jedna ze zmíněných okružních křižovatek. V místě je obousměrný střídavý provoz řízený signalizačním zařízením. Zde se počítá s ukončením prací k 10. září.

Ředitelství silnic a dálnic má ještě letos v plánu rovněž opravu povrchu na silnici I/47 – na průtahu Odrami v úseku v kilometru 74,560 až 76,342. Řidiči musí počítat s omezením provozu, termín ještě nebyl uveden, pouze informace, že práce se uskuteční v létě. V září pak dojde na úpravu povrchu vozovky v úseku Kopřivnice-Vlčovice a Kopřivnice-Lubina, mezi kilometry 17,220-18,231.

Někde provoz uzavřou úplně

Mnoho prací má v příštích týdnech v plánu rovněž Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK). V Sedlnicích bude v průběhu dubna až června omezen provoz kvůli výstavbě zastávky, v Kamence u Oder a v Hostašovicích se ve stejné době bude rekonstruovat propustek, stejný důvod přinese omezení v průběhu června až září v Šenově u Nového Jičína a v Bernarticích nad Odrou a od července do září v Ženklavě a v Rybím.

Opravy vozovky s omezením provozu jsou v plánu SSMSK v průběhu května a června v intravilánu Dobešova, místní části Oder, s omezením provozu je nutné počítat od května do srpna na průtahu Butovicemi ve Studénce, a také v Závišicích. Tam se omezení provozu v době od května do července může podle postupu prací změnit na úplnou uzavírku.

Úplné uzavírky silnic plánuje SSMSK kvůli opravám mostů na silnici III/44214 v Jakubčovicích nad Odrou v době od května do října a v Trojanovicích, kde bude kvůli opravě havarijního stavu mostu přes řeku Lomná uzavřena silnice III/4866 v době od května do listopadu 2023.