Infuzní pumpa zajišťuje, aby infuze odkapávala do žíly stanovenou rychlostí. Signálem upozorní sestry na konec infuze nebo na případný problém (např. ucpaní jehly, kanyly, jehla je mimo žílu). Při používání starších typů pump bylo riziko kontaminace cytostatiky, např. při odpojení infuze pacienta nebo při jejich výměně, vyšší než nyní. Onkologická ambulance je nově vybavená dvanácti novými pumpami a infuzními sety.

„Součástí setu jsou bezpečnostní prvky, které slouží k ochraně zdravotnického personálu i pacientů při podávání chemoterapie. Při používání se snižuje riziko kontaminace osob i prostředí při přepravě a aplikaci cytostatik. Hlavní set je vybaven ochrannými uzávěry, na které se můžou připojit až čtyři další infuzní hadičky. Set je ukončen ventilky, které se otvírají a zavírají automaticky, zabraňují tak vytékání cytostatik,“ popisuje staniční sestra onkologické ambulance Mgr. Magda Petrošová.

Nové infuzní pumpy nabízí hned několik možností aplikace infuzí. Pacientům je tekutina podávána nitrožilně do hřbetu ruky nebo předloktí. „Jednou z možností je také tzv. PORT, do podkoží je implantována komůrka napojená na katetr zavedený do velké žíly, tato možnost se využívá při dlouhodobém léčení.

Přátelské prostředí

Další možnost aplikace je tzv. PICC, tedy katetr zaváděný pod ultrazvukovou kontrolou z periferní žíly (nejčastěji na paži) do centrálního řečiště. Tuto možnost využíváme u pacientů, kteří se léčí 3 až 12 měsíců,“ vysvětluje staniční sestra Mgr. Magda Petrošová.

Onkologická ambulance na poliklinice v Novém Jičíně spadá pod Komplexní onkologické centrum Nemocnice AGEL Nový Jičín a má v péči okolo tří tisíc pacientů. Každý rok přibude do péče ambulance přibližně 400 nových pacientů. Za rok podá zdravotnický personál okolo 4 500 chemoterapií. Denní stacionář disponuje dvaceti křesly a pěti lůžky.

Denně se zde prostřídá zhruba 30 až 40 pacientů, kterým je podávána infuzní léčba. Délka aplikace infuze je různá, záleží na typu onemocnění a zvolené léčbě. Během podávání chemoterapie se stará o pacienty tým čtyř až pěti sester. Mezi sestrami a klienty tak často vznikají přátelské vztahy. Pacienti se pak často neváhají sestřičkám svěřit se svými starostmi, ale i radostmi.