V pondělí 18. března zahájilo město Frenštát opravu havarijního stavu části kanalizačního řadu v sídlišti Beskydské. Kanalizace se bude opravovat do 28. března formou otevřeného výkopu. Od úterý 2. dubna budou práce pokračovat bezvýkopovou technologií.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Práce na opravách budou pokračovat kolem ulice Rožnovské směrem k železničnímu přejezdu. „Bezvýkopová technologie opravy probíhá v zemi, na povrchu není nic vidět. Nejprve se připraví kanalizační potrubí, které se vyčistí, a poté se šachtou pomocí sanačního rukávu potrubí opraví uvnitř tak, aby vzniklo potrubí nové,“ vysvětlila Dana Hauerlandová z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. Tato část by kanalizace by měla být opravena do 12. května 2024.

