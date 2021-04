Společensky prospěšné projekty k vylepšení života místních komunit či zvelebení veřejného prostoru budou mít opět šanci získat až půl milionu korun na svou realizaci.

Ko-projekty jsou projekty navržené a odhlasované samotnými občany Kopřivnice. „Máte-li nějaký zajímavý nápad na společensky prospěšný projekt, který by zvýšil kvalitu života nebo vylepšil veřejný prostor v našem městě, můžete se pokusit získat na něj až 500 tisíc korun z participativního rozpočtu. Návrhy budeme sbírat od 3. května do konce června. Po kontrole formální a obsahové správnosti rozhodne Komise Zdravého města o tom, které z projektů postoupí do celoměstského hlasování, a pak už bude stačit jen přesvědčit o jejich pozitivech co nejvíce ostatních Kopřivničanů. Na podzim totiž proběhne hlasování, v němž lidé rozhodnou o tom, který z návrhů bude město realizovat,“ popsala celý proces Ivana Holubová, koordinátorka projektu Zdravé město Kopřivnice.

Fantazii při podávání návrhů se meze nekladou, jen je potřeba splnit podmínky programu. Projekt musí být uskutečnitelný na pozemcích města a nestát více, než oněch 500 tisíc vyčleněných v participativním rozpočtu.

Participativní rozpočet zavedla Kopřivnice poprvé v roce 2019. Tehdy Kopřivničané podali 10 návrhů, z nichž zvítězil projekt vybudování nového dětského hřiště na sídlišti Korej. K vítězství mu tehdy stačilo 419 hlasů v celoměstské anketě. Vloni se zvýšil jak počet návrhů, tak počet hlasujících. Z 15 nápadů nakonec zvítězilo znovuotevření místního skateparku, které podpořilo 957 hlasů.

Skatepark byl kvůli špatnému technickému stavu uzavřen přesně před rokem. Místní komunita skejťáků a bikerů jej chtěla opravit svépomocí, což však nebylo možné z důvodu potřebné certifikace, proto zvolili cestu Ko-projektu. A dobře udělali, neboť již za pár dní by mohl obnovený skatepark přivítat první jezdce. „Z původních překážek byly využity jen ocelové konstrukce. Plochy byly kompletně vyměněny a získaly kvalitnější povrch, který je lépe přilnavý, tišší a po dešti dříve vysychá. Došlo také k několika drobným úpravám souvisejícím se zpřísněním bezpečnostních norem, jako je například zvýšení zábradlí překážek či zakrytování boků jejich konstrukcí. Ruku k dílu přiložili také samotní předkladatelé projektu a komunita, která se kolem skateparku sdružuje,“ uvedl místostarosta René Lakomý zodpovědný za projekt Zdravé město Kopřivnice i za oblast sportu. Kdy nás čeká slavnostní otevření opraveného sportoviště, není s ohledem na epidemickou situaci zatím jasné.