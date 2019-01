Frenštát pod Radhoštěm - Pořádně si asi oddechli zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm, když jim starostka na posledním zasedání sdělila stanovisko Moravskoslezského kraje k převzetí domova pro seniory městem.

Domov Hortenzie | Foto: Deník/Adam Knesl

Nabídku převzít Domov Hortenzie, tedy zařízení, které kdysi neslo název domov důchodců, dostalo město Frenštát pod Radhoštěm od Moravskoslezského kraje poprvé už v roce 2007. Od té doby kraj město několikrát kontaktoval a posléze i žádal o vyjádření, zda „domov pro seniory" převezme jako zřizovatel, z čehož měli zastupitelé pokaždé velké obavy. Ty v nich vyvolávaly provozní náklady na chod zařízení, ve kterém žije kolem osmdesáti lidí, a také nejistota z toho, co všechno bude kraj ochoten platit.

Každé jednání zastupitelů proto dopadlo podobně. Vzali na vědomí informaci, že mohou Domov Hortenzie převzít, s tím, že se vyjádří do určité doby, zda ano, či ne. „Těch rizik s tím spojených je tolik, že si neumím představit, že bych pro to nyní zvedl ruku. Obávám se, že město na to nebude mít," vyjádřil se již dříve například zastupitel Milan Bureš.

Kraj tlačil města do kouta

Situace začala být povážlivá, když se zástupci kraje vyjádřili v tom duchu, že pokud město zařízení nepřevezme, kraj jej využije podle potřeb, jaké bude mít. Mohlo by se tak stát, že zařízení, kde nacházejí odpočinek starší obyvatelé, by z města zmizelo.

Na jaře roku 2012 začala asi roční rekonstrukce Domova Hortenzie za zhruba padesát milionů korun, která má do budoucna přinést úspory, ani ta ale zastupitele nepřesvědčila. Zhruba před čtrnácti dny, na posledním zasedání zastupitelů Frenštátu pod Radhoštěm, se situace najednou změnila. „Moravskoslezský kraj rozhodl o ukončení jednání ve věci převodu Domova Hortenzie z kraje na město Frenštát, což znamená, že si toto zařízení ponechá," oznámila starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová a dodala, že v domově zůstane ta cílová skupina, jež tam je doposud. „Odpovídá to strategii rozvoje služeb a také dotacím, které kraj přijal. Pro nás to znamená úlevu v tom, že bychom museli shánět další peníze na provozování Domova Hortenzie," doplnila starostka Frenštátu pod Radhoštěm.

To, jakou úlevu rozhodnutí kraje pro Frenštát pod Radhoštěm znamená, naznačila například i reakce předsedy finančního výboru Vladimíra Kuchyňky. „Je to jediná pozitivní finanční zpráva dnešního dne," řekl.

Podobně jako ve Frenštátě pod Radhoštěm se mohou těšit také v Odrách. I tam již dostali zprávu, že kraj upustil od záměru převést tamní Domov Odry (pro seniory pozn. red.) na město. Kromě Oder a Frenštátu pod Radhoštěm dostala na Novojičínsku stejnou nabídku od kraje ještě města Nový Jičín a Příbor. Podle informací, které Novojičínský deník má, i tam už přišly dopisy, v nichž kraj sděluje, že od záměru předat domovy městu, ustupuje. Tamní zastupitelstva zatím novou situaci neprojednávala.