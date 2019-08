Novojičínská radnice začala stavbu nového zázemí pro návštěvníky vodní nádrže Čerťák na okraji města. Státní podnik Lesy ČR za necelé dva měsíce ukončí rekonstrukci přehrady.

Nový Jičín – Do příštího roku vznikne na břehu nádrže stánek s krytým posezením. Součástí stavby budou také sprchy, převlékací kabinky a sociální zařízení. Celkové náklady se pohybují okolo sedmi milionů, město je v plné výši platí z vlastních zdrojů. Další milión město vyčlenilo na úpravu pláže. Hotovo by mělo být do léta 2020.