Ředitel pořádajícího frenštátského městského kulturního střediska Marian Žárský připomněl, že pořadatelé pro návštěvníky připravili pestrý program, jehož hlavní částí bylo kroužkování ptáků.

„Chladné a deštivé počasí sice příliš nepřálo návštěvníkům akce, ale naopak velmi přálo ornitologům, kterým se podařilo odchytit a prezentovat celkem jedenáct ptáků sedmi druhů. Vedle těch běžných, jako jsou sýkorky, kos nebo pěnkava, byl k vidění i strakapoud velký anebo nepatrný králíček ohnivý,“ sdělil Marian Žárský a doplnil, že součástí programu byly rovněž prezentace také CHKO Beskydy a frenštátských včelařů.

Přímo pod střechou amfiteátru na Horečkách bylo od osmé hodiny ranní nachystáno několik stanovišť se soutěžemi pro děti, které připravilo CVČ Astra a tvořivé dílny Lesního klubu na Trojanovské pasece. Za budovou amfiteátru u hmyzího hotelu si ochranář František Šulgan ze správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy připravil rozsáhlou prezentaci ptačích hnízd a sov.

„Velký zájem byl o prezentační stánek frenštátských včelařů. Těm se podařilo seznámit návštěvníky akce s přínosem a důležitostí hmyzu, především pak včel v krajině, jako přirozených opylovačů a poskytovatelů. Prezentace historie včelařství až po současnost se ujali členové Českého svazu včelařů ZO Frenštát pod Radhoštěm Oldřich Hrnčíř, Alois Patala a Zdeněk Krkoška. Přímo ve stánku bylo možné některé druhy medu dokonce i ochutnat,“ pokračoval Marian Žárský.

Hlavní program Vítání ptačího zpěvu byl ale zaměřen na ptáky. „Tak copak to tady máme? Ano strakapoud, lékař lesa a podívejte se, že jde o staršího jedince, ale samička je mladá, podle barvy ocasních per jde vidět, že je to loňské mládě, letos se nám podařilo chytit i samičku, takže tady máme pár. Podle kroužku na noze samce je vidět, že si zkrátka mladá našla starého samce," takto komentoval během kroužkování ornitolog Róbert Špilak jeden z atraktivních ptačích druhů, které už od brzkých ranních hodin spolu s kolegou Václavem Tomáškem odchytil do speciálních sítí, rozmístěných v nedalekém lese.

Kromě zmíněných strakapoudů se ornitologům podařilo odchytit pár sýkor koňader, sýkorku uhelníček, sýkorku babku, pěnkavu obecnou a kosa černého. Velkým překvapením byl drobounký králíček ohnivý, který je naším nejmenším ptákem.

Zvláštní pozornost byla věnována Ptákovi roku 2019, kterého každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická. Letos je to hrdlička divoká. Hned vedle totemu jí byla věnována prezentace ve formě panelu fotografií a informací. Připínací placku s hrdličkou si mohl vyzvednout každý návštěvník ve stánku Města Frenštát pod Radhoštěm.

Dopoledne se uskutečnily rovněž dvě komentované prohlídky na vzdušném chodníku. Se životem v korunách stromů seznámili návštěvníky průvodci Jitka Urubová a Marian Žárský. Návštěvníci Vítání ptačího zpěvu měli možnost zapojit se také do úklidu Horeček v rámci akce Čisté Trojanovice.

„Zabodovala hlavně rodina Přečkových, které se podařilo nasbírat pytel odpadů a přikutáleli i ztracené kolo od přívěsného vozíku,“ poznamenal Marian Žárský a dodal, že přestože většinu programu pršelo, užili si ho všichni, co přišli. Závěrečný koncert volného sdružení muzikantů Four Free Birds příjemně akci zakončil.

Vítání ptačího zpěvu otevřelo další turistickou sezonu na Naučné stezce Beskydské nebe. Stezka bude přístupna včetně vzdušného chodníku až do prvního listopadu 2019.