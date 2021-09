To už se ale chystali předvést své hasičské umění nejmenší hasiči, při jejichž útoku na terče se lidé dobře bavili, stejně tak tomu bylo i v dalším průběhu dne.Sbor dobrovolných hasičů Fulnbek je nejstarším hasičským sborem na Moravě a ve Slezsku.

Rostislav Štefek prozradil, že si ho na oslavy půjčili. „Když tehdy hořela ta chata na Lysé hoře, tak to byla jediná technika, která se tam dostala,“ poznamenal Rostislav Štefek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.