Programem oslav se již od loňského roku zabývá skupina lidí. Starostka Bílovce Renata Mikolašová pro Deník uvedla, že město nechalo vyrobit logo, které bude připomínat kulaté výročí po celý rok, a také pamětní minci, která již je k dostání v informačním centru.

„Máme naplánováno mnoho různých aktivit, ty jsou ale závislé na vládních opatřeních a na šíření pandemie. Jako první akce měl být ples v duchu třicátých let, který jsme vzhledem k současné situaci museli zrušit, v lednu by mělo začít promítání dokumentárních filmů o historii Bílovce v městské knihovně,“ nastínila Renata Mikolašová a upřesnila, že první díl by měl být 20. ledna, hned ale zapochybovala, zda se projekce uskuteční.

Bílovecká starosta dodala, že by si přáli, aby přijeli zástupci partnerských měst, aby mohl vystoupit místní pěvecký sbor a aby se mohly uskutečnit další akce.

„Chtěli bychom do oslav zapojit rovněž školy, ale děti by se měly hlavně učit a na jiné věci asi moc času nezbude. Pokud by se učitelům podařilo do výuky začlenit nějakou literární nebo výtvarnou soutěž budeme rádi,“ poznamenala Renata Mikolašová s tím, že akce připravuje také zámek. „Přistupujeme k tomu opatrně. Zatím alespoň ve zpravodaji bude vycházet rubrika o historii Bílovce, kterou chystá kastelán zámku Eduard Valeš. První díl pojednává o založení Bílovce,“ uzavřela starostka Bílovce