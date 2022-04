Starostka Vražného podotkla, že jedním z projektů bude také obnova expozice v rodném domě Gregora Johanna Mendela.

„Chtěli bychom tuto expozici obnovit, protože už neodpovídá dnešním potřebám. Bude interaktivní, chceme se zaměřit především na naše děti, v nichž chceme budovat povědomí o Mendelovi. Protože už mnohokrát zaznělo, že Mendelovo jméno je známější mimo Českou republiku, než u nás,“ zmínila se Gabriela Grzegorzová a upozornila, že obec připravila i doprovodné programy, jedním z nich je výsadba dvou set hrušní na pozemku nedaleko rodného domu.

Starostka poznamenala, že k hrušním se váže povídka, kdy Mendel, jenž už působil v Brně, oslovil své synovce a vyžádal si rouby hrušní z Hynčic. „Chceme tyto staré hrušně obnovit,“ uvedla Gabriela Grzegorzová.

Další doplňkem bude křtitelnice, ze které byl Mendel pokřtěn. „Některé části se dochovaly v zahradě místní fary, kde se Mendel učil první krůčky a učil se tam roubovat stromy. Křtitelnice byla dlouhou dobu v zapomnění, a když jsme tady měli na návštěvě otce Jana z Agustiniánského opatství v Brně, zašli jsme i do zahrady a dohodli se, že křtitelnici obnovíme. Momentálně se pracuje na jejím restaurování,“ vysvětlila starostka Vražného s tím, že křtitelnici slavnostně odhalí 23. července. Zahájení nové expozice bude až v příštím roce.

Přítomný náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo uvedl, že je rád, že se v poslední době kraji daří popularizovat místní rodáky, jako jsou Sigmund Freud, Leoš Janáček, František Palacký a nyní i Gregor Johann Mendel.

Potvrdil slova starostky, že Moravskoslezský kraj přispěl na opravu křtitelnice, nové schodiště v rodném domě i ambiciózní projekt nové expozice a dodal, že na červnovém jednání by krajští zastupitelé měli podpořit aktivity spojené s oslavami Gregora Johanna Mendela částkou jednoho milionu korun. „Takových rodáků z našeho kraje, kteří jsou známí po celém světě, není mnoho,“ zdůraznil Lukáš Curylo.

Celosvětové povědomí o zakladateli genetiky potvrdil Zdeněk Novák, generální ředitel Národního zemědělského muzea.

„O Mendelovi se učí děti na základních školách po celém světě. Nedávno jsem byl na Havaji. Tak jsem se tam na to jméno ptal a oni říkali: Jistě letos je to dvě stě let od jeho narození. I tam to vědí,“ uvedl Zdeněk Novák a dodal, že v Praze bude Mendelovi věnovaná velká výstava, které Národní zemědělské muzeum nemíní konkurovat.

„Chceme jen připomenout, že Mendelův odkaz je skutečně živý a bez něj vlastně nemůžeme žít,“ vysvětlil ředitel muzea.

Na závěr Zdeněk Novák zdůraznil, že je rád, že se do oslav mohou zapojit obec Vražné, Moravskoslezský kraj i Národní zemědělské muzeum. „A že máme příležitost při této krásné kulatém výročí podepsat memorandum o spolupráci s paní starostkou a stvrdit tak dobrou vůli pokračovat v šíření odkazu Gregora Johanna Mendela,“ uzavřel.

Gregor Johann Mendel po absolvování obecné školy v Hynčicích navštěvoval piaristickou školu v Lipníku nad Bečvou, potom gymnázium v Opavě - více zde.

Veřejnost si připomíná Mendela

Posléze studoval na Filozofické fakultě Františkovy univerzity v Olomouci, později vstoupil do kněžského semináře augustiniánského kláštera na Starém Brně. Za zdmi opatství vykonal většinu své vědecké práce. Jako učitel gymnázia ve Znojmě a přihlásil se na vídeňskou univerzitu, kde studoval matematiku, fyziku a přírodní vědy. Jako první pak ve své práci aplikoval matematické metody v biologickém výzkumu. (ipa)