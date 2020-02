A stejně jako v letech předchozích i letos byl hlavní částí programu kombinovaný dětský závod ve skoku na lyžích a slalomu. Do závodu se zapojilo téměř šest desítek malých závodníků. Děti soutěžily nejen na sjezdovce v areálu můstků, ale také v šesti průběžných disciplínách, které si pro ně připravili instruktoři z Centra volného času Astra.

Na Raškohrátkách si přišli na své i dospělí v náročném závodu ve Velevýdrapu do skokanského můstku. Na Raškohrátkách nechyběly ani významné sportovní osobnosti, které přišly především povzbudit malé závodníky.

Velmi teplé počasí dokonale prověřilo frenštátské skokany na lyžích, kteří vynaložili enormní úsilí, aby rychle tající sníh na malé sjezdovce mezi velkým a středním skokanským můstkem udrželi. Právě tato sjezdovka se už poosmé stala dějištěm hlavního závodu v kombinaci skoku a slalomu na lyžích. Do závodu se postupně přihlásilo téměř šedesát dětí v několika věkových kategoriích. Samotný závod odstartoval svým úvodním skokem a sjezdem maskot frenštátských skokanů a Horeček Lvíček Fitty.

Toho hned po dojezdu pod cílovým obloukem vyzval komentátor, aby se postavil čelem k početnému publiku a aby všichni zatleskali první osobnosti úzce spojené se skokanským sportem Jiřímu Sedláčkovi, který právě v těchto dnech slaví 80. narozeniny.

A poté komentátor sdělil „vážení a nyní vám řeknu něco, co ví málokdo, pan Sedláček je totiž Fitty,“ ano je to tak, maskot frenštátských skokanů totiž dostal jméno právě po Jiřím Sedláčkovi, který je dlouholetým činovníkem v oddíle frenštátských skokanů a významnou měrou se spolu s Jiřím Raškou zasloužil o to, že byly skokanské můstky ve Frenštátě pod Radhoštěm v sedmdesátých letech minulého století vybudovány.

Vedle Jiřího Sedláčka se postupně pod cílový oblouk postavili také starosta města Miroslav Halatin, bývalý reprezentant ve skoku na lyžích, vítěz turné čtyř můstků a světového poháru Jakub Janda, nestor sjezdového lyžováni v Beskydech a sportovní legenda František „Bonza“ Pitucha, Jiří Raška mladší, předseda oddílu skoku na lyžích TJ Frenštát p. R. Roman Klíma a bývalá starostka města a současná radní Zdeňka Leščišinová. Ti všichni popřáli dětem mnoho sil a štěstí do závodu. Během hodinu a půl trvajícího klání byli všichni diváci svědky úžasných sportovních výkonů.

Bouřlivá atmosféra a mohutné povzbuzování hnalo malé bojovníky kupředu. „Ten skokanský můstek mi letos připadá nějaký větší, ale Natálka to zvládla statečně, skočila dva metry,“ pochlubila se pyšná maminka, hned poté, co její dcerka ukončila první disciplínu. Ani ve slalomu se děti nenechaly zahanbit, a i když byly výkony různorodé, žádné z dětí neodešlo z Raškohrátek s prázdnou.

„Pro každého zde máme účastnickou medaili. My chceme, aby si to dnes děti i rodiče maximálně užili. Vždyť dnes, když je všude kolem tolik jiných lákadel, přimět děti ke sportu je takový malý zázrak. My skokani, jsme moc spokojeni. Tahle akce, kde vidíme tolik nadšených dětí i rodičů je pro nás velká radost,“ popsal své pocity předseda oddílu frenštátských skokanů Roman Klíma.

O půl páté odpoledne už na ty nejlepší závodníky čekaly slavnostně vyzdobené stupně vítězů, diplomy, poháry a ceny od partnerů závodu. Každý, kdo na letošní Raškohrátky přišel, mohl navštívit také stánek Turistického informačního centra. Zde byly připraveny například speciální raškohrátkovské perníčky nebo připínací placky.

Zatímco děti měřily své síly na sjezdovce s lyžemi na nohou, tak dospěláci bojovali v jiné, extrémní disciplíně. Ve výběhu, nebo spíše Velevýdrapu do skokanského můstku. Ten ze závodníků, kterému se podařilo co nejrychleji zdolat za pomoci lana přibližně 300 metrů dlouhou trať, vedoucí vzhůru po bubnu skokanského můstku se sklonem cca 50 stupňů, získal maxiflašu slivovice. Cena je to bezesporu hodnotná, ale rozhodně maximálně vydřená, a to se vším všudy.

Letos se do Velevýdrapu přihlásilo osm závodníků. Čtyři ženy a čtyři muži. Náročnost podmínek letošního Velevýdrapu byla opravdu velká. Těžký, místy rozbředlý sníh na hladkém podloží umělé hmoty, která tvoří příkrý povrch bubnu můstku, všechny závodníky dokonale prověřil. Dva dokonce svůj závod díky kluzkému povrchu nedokončili. Nakonec maxiflašu slivovice získala v kategorii žen Martina Polášková, která náročnou trať vyběhla v čase 2 minuty a 33 vteřin.

V kategorii mužů zazářil Radim Jurek, který dokázal po skokanském bubnu doslova vyletět v neskutečném čase 1 minuta a 7 vteřin! Cenu nejlepší ženě předával za frenštátské hasiče jejich velitel Zbyněk Vágner a muže ocenil známý horolezec a také bývalý několikanásobný účastník tohoto závodu Libor Uher.

Hasiči dostali za bezvadné zajištění náročné trati od pořádajícího Městského kulturního střediska také demižónek valašské medicíny. Raškohrátky opět potvrdily, že sport a zábava jedno jsou. A také to, že ve Frenštátě pod Radhoštěm je odkaz Jiřího Rašky stále živý.

Marian Žárský, MěKS Frenštát pod Radhoštěm