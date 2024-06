Také na pátek vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu před bouřkami vysokého stupně nebezpečí. Ve všech okresech Moravskoslezského kraje tak hrozí velmi silné bouřky s velkým nárazovým větrem a očekávají se i kroupy. Výstraha platí od pátečních 17 hodin do sobotní jedné hodiny ranní. Na pozoru by se měli mít především organizátoři a návštěvníci festivalů a akcí pod otevřeným nebem.

Bouřka v Ostravě, 19. června 2024, Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Středeční bouře zanechala v Moravskoslezském kraji a především v Ostravě značné škody. Řádění živlu se nevyhnula elektrická síť, dopravní tepny města a v neposlední řadě ani historicky cenné Trojhalí Karolina. Meteorologové varují, že v pátek večer by se krajem mohla přehnat bouře podobné síly a intenzity, navíc tentokrát doprovázená kroupami.

VIDEO: Silná bouře řádila v centru Ostravy. Poškodila i střechu Trojhalí

„Také na pátek je vydána výstraha stejného stupně, jaký platil ve středu – oranžový, tedy vysoký stupeň nebezpečí. Očekáváme výskyt velmi silných bouřek doprovázených nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu, dále většími kroupami a přívalovým deštěm,“ říká meteorolog Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Jestli Ostravu čeká stejný průběh a stejně nepříjemné následky, to samozřejmě předpověď neumí říci. „Nikdy to nebývá úplně stejné. Víme, že je výstraha vyhlášena pro většinu republiky a naším krajem by měly bouřky projít v pátek večer. Bouřkové jevy mohou být výraznější a nemusejí udeřit stejnou silou tam, kde udeřily ve středu, ale třeba na jiném místě, proto je na místě veliká ostražitost a opatrnost,“ zdůrazňuje Volný.

K tématu: Výstraha – velmi silné bouřky vysokého stupně nebezpečí Takzvaná oranžová výstraha je na stupnici ČHMÚ druhou nejnebezpečnější. Výstraha pro večer pátek 21. června a noc na sobotu 22. června (od 17:00 do 1:00) pro Moravskoslezský kraj doslovně říká: „Očekáváme výskyt velmi silných bouřek doprovázených nárazy větru kolem 90 km/h, většími kroupami (průměr přes 2 cm) a přívalovým deštěm s krátkodobými úhrny i kolem 50 mm, v opakovaných bouřkách nebo kombinaci s deštěm může ojediněle napršet i kolem 70 mm. Intenzivní srážky mohou způsobovat lokální zatopení, rychlý odtok vody z krajiny a prudké rozvodnění menších vodních toků. Vítr může vyvracet stromy a působit i rozsáhlejší škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty a kroupami. Nutno zajistit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně, sledovat dopravní zpravodajství. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.“ Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách www.chmi.cz.

Nadcházející víkend přitom přináší řadu kulturních a společenských akcí pod otevřeným nebem. Extrémní počasí je tak velkým strašákem pro pořadatele. Jakkoli meteorologové nechtějí šířit přehnané obavy, vyzývají ke zvýšené opatrnosti. „Silné bouřky, nárazy větru, přívalové deště, kroupy. To vše se může v pátek večer objevit. A pokud by udeřily na místě konání akce se stejnou intenzitou, jako tomu bylo v Ostravě ve středu, tak není těžké si domyslet, jaké problémy by to mohlo způsobit. Rozhodně nechceme nikoho strašit, jen je potřeba mít se opravdu na pozoru a být opatrní,“ apeluje ostravský meteorolog.

OBRAZEM: Středeční prudká bouře v MS kraji objektivy čtenářů Deníku

Středeční bouře, která se prohnala Moravskoslezským krajem, znamenala řadu ničivých následků. V části Ostravy a v oblastech Frýdecko-Místecka a Třinecka došlo v větším výpadkům elektrické energie. Hasiči v celém kraji řešili bezmála 600 událostí, polovinu jen v Ostravě. O život přišla při pádu stromu žena v Českém Těšíně. Nárazový vítr způsobil škody v řádech milionů také na střeše ostravské historické budovy Trojhalí Karolina.

Obecná výstraha vysokého stupně nebezpečí na páteční den a večer je vyhlášena na celém území Česka, pouze s výjimkou Karlovarského kraje a velké části Plzeňského kraje. Pro Moravskoslezský kraj je výstraha vyhlášena od pátku 17 hodin do soboty 1 hodiny ráno. Extrémní počasí by s sebou nemělo přinést dlouhodobější zvýšení hladin vodních toků – klasické povodně tedy meteorologové neočekávají. Vyloučit ovšem nelze krátkodobé vzedmutí hladin na menších tocích v důsledku přívalových dešťů. Výstraha samozřejmě varuje před extrémními vlivy silných bouřek.