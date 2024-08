Měsíc zbývá do startu letošních Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Organizátoři představili na tiskové konferenci tematické okruhy, které budou letošní ročník provázet.

Hlavním tématem letošních Dnů NATO budou půlkulatá výročí. Česká republika slaví 25. jubileum vstupu do severoatlantické aliance, zatímco bezpečnostní organizace sdružující aktuálně 30 evropských a 2 severoamerické státy si připomíná 75 let od svého založení.

V souvislosti se zmíněnými výročími organizátoři chystají prezentace významných akvizičních procesů a navyšování výdajů na obranu z posledních let. Jednoduše na statických a dynamických ukázkách návštěvníci uvidí moderní stroje, které má česká armáda k dispozici. „Velmi mne těší, že budeme moci ukázat nové vrtulníky Venom a Viper systému H-1, které se zapojí do dynamické ukázky 7. mechanizované brigády. Ve společné dynamické ukázce se také poprvé ukáže pořizovaná technika pro těžkou brigádu – tank Leopard 2 a obrněné vozidlo CV-90. U expozic jednotlivých útvarů si pak návštěvníci budou moci prohlédnout i další pořizovanou techniku včetně radaru MADR nebo dronů,“ uvádí velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Petr Čepelka. „Je mi ctí, že v rámci Dnů Vzdušných sil AČR dojde za účasti ministryně obrany též k převzetí prvního letounu L-39NG do užívání podnikem LOM Praha, aby mohl sloužit k výcviku budoucích českých pilotů.“

České vzdušné síly už brzy posílí 24 kusů nadzvukových letounů 5. generace F-35. Jenže první stroje budou do výzbroje zařazeny až v roce 2029. Než se tak stane, jsou hlavním obráncem českého nebe stíhačky JAS-39 Gripen. Ty budou Dnům NATO dominovat i letos. „V neobyčejném stylu se předvede tento hlavní český bojový letoun pilotovaný kapitánem Ondřejem Špankem. Ten se kromě sólového vystoupení zapojí i do společné ukázky s českou akrobatickou skupinou Flying Bulls,“ prozrazuje tiskový mluvčí Dnů NATO Jaromír Kryšica. Své umění ukáže i mistr světa v letecké akrobacii Martin Šonka na letounu Z-142 z CLV Pardubice.

K TÉMATU Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR jsou letos na programu v sobotu 21. a v neděli 22. září. Místem konání je tradičně Letiště Leoše Janáčka v Mošnově a aktuálně jsou přihlášeny prezentace z celkem 12 zemí. Vstup do areálu je tradičně zdarma.

„Armáda České republiky je klíčovým účastníkem a zároveň i jedním z organizátorů Dnů NATO. Každoročně navíc přináší nejvíce ukázek, což potvrzuje úspěch dlouholetého propojení se Dny Vzdušných sil AČR,“ oceňuje předseda organizátorské společnosti Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík. „O to větší radost nám dělá letos fakt, že se povede během naší akce návštěvníkům představit i nově pořizovanou moderní techniku, díky čemuž se může široká veřejnost na vlastní oči seznámit s akvizicemi ministerstva obrany a přesvědčit se o účelu vynakládaných prostředků.

Nejen o létajících strojích ale budou letošní Dny NATO. Pravidelně je předváděna také pozemní bojová technika. Její ukázky se z českého pohledu ponesou v duchu přechodu z původní techniky v Česku modernizovaných ruských tanků T72 na nové německé obrněnce Leopard 2A8. „V současnosti provozuje česká armáda 14 tanků Leopard 2A4 s modernizačním potenciálem, které dostala od Německa darem,“ připomíná mluvčí.