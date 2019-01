Nová pravidelná linka z mezinárodního letiště Leoše Janáčka v Mošnově do italského Bergama, které leží nedaleko Milána, zahajuje právě dnes, v neděli 30. října ve 21.15 hodin, svůj provoz.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Pravidelné letecké spojení bude dvakrát týdně - ve čtvrtek a v neděli - provozovat letecká společnost Ryanair na strojích typu Boeing 737-800.

Doba letu do Itálie je přibližně hodinu a půl a cena letenek začíná už na necelých třech stech korunách. Letenky se kupují přímo na stránkách dopravce, od letošního roku už jsou stránky i v češtině.

"Z Milána v neděli odstartuje letadlo vždy v 19.20, v Ostravě přistane ve 20.50. O 25 minut později bude startovat let na opačné trase. Čtvrteční linka bude z italské metropole odlétat ve 12.30, do Ostravy přiletí ve 14. hodin. Zpět do Milána odletí ve 14.25," uvedla mluvčí letiště Michaela Kubešová.

Boeingy 737-800 létají také na trase Ostrava-Londýn. Dnešním dnem dojde rovněž k navýšení počtu letů na této lince. Po dobu zimního letového řádu bude pravidelná linka Ostrava-Londýn lítat čtyřikrát týdne, a to v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli.

„Jsme rádi, že se podařilo otevřít další leteckou linku s tímto nízkonákladovým dopravcem. Vzájemná spolupráce se osvědčila. Za dobu provozu pravidelné linky do Londýna jsme odbavili na této lince téměř 180 tisíc odlétajících i přilétajících cestujících," řekl generální ředitel ostravského letiště Pavel Schneider.

„Provoz linky Ostrava-Londýn byl zahájen v červnu 2013 a naplněnost letadel na jednotlivých letech je téměř 90 procent. Doufáme, že linka do Itálie bude stejné úspěšná," dodal ještě Schneider.

Kromě Londýna a nově i Milána létají pravidelné linky z Ostravy také do Dubaje, Prahy, Paříže a Düsseldorfu. K tomu přibývají pravidelné sezonní charterové lety do přímořských destinací. Moravskoslezský kraj hledá provozovatele dalších dvou linek do Helsinek a Amsterodamu. Loni ostravské letiště přepravilo 308.933 cestujících, o čtyři procenta víc než v roce 2014.

K TÉMATU

Samsung Galaxy Note 7 nesmí do letadla Na základě vydaných bulletinů a informací ČSA, Travel Service a Ryanair , tedy společnosti, které provozují lety z Ostravy, v posledních dnech jsou zcela vyloučeny z přepravy na všech letech telefony Samsung Galaxy Note 7. Cestující nesmí mít takový typ telefonu v příručním zavazadle, v zapsaném zavazadle a ani u sebe. V případě, že tento telefon mají, musejí kontaktovat odbavující personál letiště. Cestující s tímto typem telefonu má možnost buď nenastoupit let, a to bez náhrady, nebo zanechat telefon na zemi.