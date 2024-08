Exkluzivně

Nebýt kauzy či nepochopení s žádostí o dotaci – záleží, jak se na to kdo dívá –, možná by se ztratil v tichosti, nebo by se díky preferenčním hlasům dokonce dostal zpět do hry. Faktem teď ale je, že první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka (ODS) skončí po vypršení mandátu ve vrcholné politice. Přitom před pár měsíci, když se kvůli úplatkářské aféře uvolnilo místo hejtmana po Janu Krkoškovi, měl nemalé šance „flek“ získat – odmítl o něj však usilovat, aby nedošlo obdobně jako v Ostravě k převratu a ohrožení kontinuity nastolené strategie.

Že se v Občanské demokratické straně a koalici Spolu chystají změny, napovídala už kandidátka pro podzimní krajské volby. V ní se dosavadní první muž Moravskoslezského kraje z ODS nachází až na 11. příčce, strana sází na náměstka ministra vnitra Radka Kaňu. Ve čtvrtek ale přijde oficiální prohlášení a Unucka skončí úplně.

Proč žádal o dotaci?

„V politice končím, kandidovat nebudu,“ potvrdil Deníku v souvislosti s dotazem k předmětné dotaci Jakub Unucka. „Blíže to zatím nemohu komentovat, informace budou k dispozici po čtvrtečním zasedání Regionální rady ODS,“ omluvil se politik s ohledem na stranický protokol.

Ještě před několika dny to vypadalo, že si Unucka nechává jen zadní vrátka v podobě dotace pro restart svého podnikání (viz níže), poté, co se celá situace dostala na veřejnost, to ale vypadá, že skončit zkrátka musí – ať už z vlastního přesvědčení, nebo nařízení strany.

K TÉMATU Kdo je Jakub Unucka? Jakub Unucka se narodil v roce 1969 v Ostravě, v roce 2003 se přestěhoval do sousedních Klimkovic. Studoval strojní inženýrství, profesní kariéru však spojil s výpočetní technikou. Nejprve působil ve firmě Autocont, posledních 26 let spojil s ostravskou firmou Gaben, která se specializuje na automatickou identifikaci a kde je výkonným ředitelem. Stál u zrodu projektů bezpapírové identifikace v koncernech Siemens a Continental, řídil implementaci výrobních informačních systémů v několika firmách. Od roku 2009 vedl výzkumné projekty v oblasti identifikace na rádiové frekvenci (RFID) a spolupracoval s českými, slovenskými a korejskými univerzitami. Na VŠB-TUO založil mezinárodní výzkumnou laboratoř těchto RFID technologií. Veřejnost jej zná především z komunální politiky a veřejného života. Dvě volební období (2010 až 2017) byl místostarostou lázeňského města Klimkovice, kde působí také jako předseda ekologického občanského sdružení Čisté Klimkovice. V ODS, do jejíchž řad vstoupil v roce 2005, byl několik období členem či předsedou oblasti Novojičínska. Od roku 2016 byl náměstkem hejtmana pro dopravu a chytrý region, od roku 2020 pak 1. náměstkem hejtmana pro průmysl a chytrý region. Je ženatý, s manželkou Miroslavou mají dceru Martinu. Po skončení politické kariéry se chce znovu věnovat podnikání v oblasti vývoje elektroniky.

Unucka to po osmi letech v pozici čelního představitele kraje – a předtím i sedmi letech coby místostarosty Klimkovic – každopádně prezentuje tak, že se chce opět věnovat své předchozí práci a koníčku v jednom – vědě a vývoji v oblasti elektroniky. A k tomu měla sloužit i ona dotace. „Osm roků jsem nepodnikal, za tu dobu se v oblasti čipů kompletně změnily technologie, peníze z dotace měly sloužit k nákupu čteček a komponent, abych mohl dál vyvíjet prototypy, které jsem dělal. To co mám doma, je dnes nepoužitelné,“ řekl Deníku Unucka.

Na jedné straně to vypadá, že Unucka skutečně může mít čisté svědomí. Pro firmu CU IDENT získal dotaci ve výši téměř 505 tisíc korun na projekt Obnovení podnikání v oblasti vývoje elektroniky po výkonu uvolněné politické funkce a jeho manželka Miroslava Unucková pak 276 tisíc korun na projekt Rozšíření podnikání o multiplatformní databázové služby. „Projekt Vouchery pro podnikatele slouží právě na rozjezd či obnovení podnikání a přesně pro tento účel jsem to zamýšlel. Viděl jsem v tom, že jakmile v říjnu skončím v politice, nakoupím věci a budu dělat zase to, co mě živilo,“ popsal Unucka Deníku svůj původní záměr.

Dotace jako podpultovka, tvrdí Piráti

Problém však může být v tom, že Unuckovi dotaci schválili jeho kolegové z krajského zastupitelstva – byť on sám nehlasoval, navíc střet zájmu nahlásil. Je otázka, zda vůbec – či případně v jaké výši – by dotaci získal, kdyby vazbu na zastupitele neměl nebo kdyby byl v malé lokální straně a podporu mu nevyjádřili spolustraníci.

Podle zastupitele Leonarda Vargy (Piráti), který na celou skutečnost s dotací upozornil na sociální síti X (dříve twitter), totiž právě řada podnikatelů či firem na tyto vouchery nedosáhne. „Čekali půl roku a bez vysvětlení jim to kraj zamítl. Nebo se o ní vůbec nedozvěděli. Projekt přitom vymyslel právě pan náměstek Unucka,“ vysvětlil Varga. Vouchery navíc podle Pirátů mnohdy končí právě v politických kruzích, nemají adekvátní propagaci a řada podnikatelů o nich neví.

„Klientelismus při rozdělování dotací je v Česku dlouhodobý problém, peníze nejen z Fondu Spravedlivé transformace směřují k úzké skupině lidí, která v tom umí chodit, má kontakty a informace. Na podání žádosti byly čtyři dny, dotace na rozjezd podnikání byly ihned rozebrané většinou právě touto skupinou podnikatelů, přestože měly běžet celý rok a být pro všechny,“ zkritizovala krajská zastupitelka Zuzana Klusová (Piráti). Většina drobných podnikatelů v kraji o dotaci podle ní vůbec nevěděla. „A ti, co to věděli, nestihli zkraje ledna žádost podat, a ti, co to stihli podat, byli často vyřazeni. Když jsem to v lednu kritizovala, vedení kraje se do mně obouvalo, že je vše v pořádku. Pan Unucka je tedy jen špička ledovce celého problému,“ uvedla Klusová.

Žádost stáhl, dotace bude mít druhou vlnu

„Zpětně to vidím. Nedošlo mi, že to může být chápáno takto, špatně se to vysvětluje,“ reagoval Unucka k celé záležitosti. „Byl vypsán titul, v něm 600 přihlášených uchazečů a já byl jedním z nich, nešlo o žádné přihrání malé domů. Jsem jeden z šesti set (přesně z 549, pozn. red.). Na konci roku se otevře druhá výzva, je to něco jako kotlíkové dotace, když to řeknu zjednodušeně. Nebylo to vypsáno pro mě,“ argumentoval Unucka ale hlavu si popelem přesto posypal. „Byla to ode mě neskutečná hloupost, nedošlo mi, jak to může být vnímáno,“ vysvětlil politik, jenž na základě pozdvižení, které zpráva způsobila, i s manželkou žádost o dotaci stáhl.

Dotaci tvoří peníze z fondu operačního programu Spravedlivé transformace, které mají Moravskoslezskému, Karlovarskému a Ústeckému kraji pomoci po ukončení těžby uhlí. Program funguje od roku 2021 a potrvá ještě další tři roky. Moravskoslezský kraj dotace využívá mimo jiné právě na podnikatelské vouchery, s nimiž přišel na začátku roku.

Kritéria dotace schválilo ministerstvo životního prostředí. „Kdo podmínky programu splní, má na dotaci nárok. Zda žádost podmínky splňuje, doporučují dva na sobě nezávislí externí hodnotitelé, odborníci na danou oblast. Krajský úřad pouze kontroluje splnění formálních kritérií a rada kraje v takovém případě žádosti schvaluje,“ řekla Novinkám mluvčí kraje Miroslava Chlebounová.