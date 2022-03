„Dále se nejede! Kdo má vlastní odvoz, může odejít. O ostatní se staráme my,“ velel krajský policejní ředitel Tomáš Kužel kolegyním a kolegům. Jejichž úkolem tu nebylo kontrolovat pasy a obličeje k nim odpovídající (nedělali to ani ti slovenští na hranici při vstupu do Schengenského prostoru), nýbrž pomoci pasažérům se zavazadly.

„Zvláštní vlak humanitární pomoci číslo 11986 přijede k nástupišti číslo 4 ve 22:34,“ běželo upozornění na ceduli odjezdů a příjezdů na ostravském hlavním nádraží. Kromě policistů, celníků a hasičů – přistavujících více evakuačních autobusů pro dopravu uprchlíků – tu byli nepřehlédnutelní „jehovisté“. Prý, co kdyby v rychlíku jeli i souvěrci?

Do Vyšních Lhot

„Slovenskem fičel se zastávkou u Košic a u nás poprvé zastavil v Mostech u Jablunkova,“ konstatoval bohumínský železničář, který v něm dělal vlakvedoucího. Celkem 425 ukrajinských cestujících doprovázeli i humanitární pracovníci a zdravotníci. Dlouhé hodiny jízdy se podepisovaly na všech; v Ostravě dětí spaly s tvářemi na oknech…

Přibližně 400 ukrajinských žen a dětí z ostravského hlavního nádraží do do Registračního humanitárního střediska ve Vyšních Lhotách pak přepravili hasiči - viz video níže:

Zdroj: Youtube

„Kdo tady někoho nemá, jede do Vyšních Lhot, tam bude v teple a dostane najíst, odpočine si a může pokračovat dále,“ poznamenal krajský policejní ředitel. S tím, že všichni Ukrajinci musí splnit dvě náležitosti – zaregistrovat se a zařídit si zdravotní pojištění. A když chtějí někam jinam, hasiči je budou vozit na vlakové či autobusové spojení.

Útěk před invazí

„Praha! Táta tam pracuje, volala jsem mu, už mě čeká,“ svěřovala se obstojnou češtinou šestnáctiletá Oleksandra z Užhorodu. Před invazí ruských vojsk utekla sama, maminka zůstala doma. V kupé se studentka dala dokupy s Tatjanou a jejími vnoučaty Sofií a Iljou pocházejícími z Kyjeva. Všichni čtyři uvedli, že chtějí do metropole Česka.

„Jsou tam! Příbuzní i známí,“ radoval se Roman, který do Ostravy zamířil autem. Samozřejmě, že pro krajany z humanitárního vlaku. Den předtím nabírali na slovensko – ukrajinské hranici v Ubľe jiné. Roman se nechal slyšet, že v Piešťanech, kde žije i pracuje, najde azyl před válkou nejméně dvacet členů jeho velké rodiny a rovněž přátel.

Cestující z mimořádného vlaku Čop – Ostrava č. 1986 vystupovali ne najednou, nýbrž vagon po vagóně. Ochotné ruce policistů našli všude, ocitaly se v nich i některé malé unavené děti. Na obličejích dospělých šla každopádně vidět úleva – sice v neznámém městě i prostředí, ale každopádně bez sirén, bomb, střelby, ohně i ruských okupantů.